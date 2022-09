Dairon Herrera celebra nominación internacional con lanzamiento de «Bartimeo»

Santo Domingo:- El artista worship Dairon Herrera, celebra su nominación a los PRAISE MUSIC AWARDS con el lanzamiento de su segundo sencillo «BARTIMEO». Herrera, se unió al sello musical estadounidense United Music LLC para trabajar el EP del joven adorador con una experiencia musical fresca que busca impactar esta generación.

Dairon Herrera expreso «Esta historia envuelta en melodía se me hace tan especial porque de alguna forma me hace reconocer que el poder hacer que un ser superior se mueva a mi favor está en mí, está en la intención y disposición de un corazón quebrantado y necesitado, un corazón que emita un clamor genuino, un clamor que nazca del alma, eso es lo que llamará la atención del padre para tu milagro»

¡Quizás he llamado con mi voz, con mis acciones, buscando la forma de que vengas a mi encuentro y pues! La verdad es que no logré mucho, hasta que escuché que estabas ahí en medio de tanta gente, en medio del trabajo, de los problemas, en medio de mi familia, de amigos, en medio de una vida tan llena de desesperanza y decidí llamarte con el alma más que con mis labios, decidí que mi corazón sea el que veas más que la necesidad, cuando eso pasó pude ver su mano obrar y ese es el detalle que hace que nuestro señor se mueva a favor nuestro, ya basta de querer aparentar reconocer que necesitamos quitar esa ceguera que nos ha mantenido esclavizados es lo que realmente nos hará libre de ver el propósito de Dios en nuestra vida.

Expresa Dairon Herrera quien es el autor de la canción. «Quiero mover tu corazón, yo soy el que te necesita Dios, se pierde en medio de la multitud mi voz, pero escucha mi clamor.

Postrado yo veo pasar a tanta gente que me quieren callar, entiendo que no merezco tu majestad, pero no eres como los demás.»

‘’BARTIMEO‘’ con letras y arreglos del propio Herrera, es un tema basado en el personaje bíblico del mismo nombre, marcando, así, el anhelo de Herrera y United Music LLC de llevar un mensaje Cristo céntrico a esta generación sedienta de verdad y vida. Dairon Herrera participo en la producción del mismo de la mano de David Castillo, productor y fundador de United Music LLC, este segundo sencillo como parte del EP que trabajan, el mismo contara con 5 canciones que combinan los géneros musicales que caracterizan al artista con una adoración genuina. La canción se estrena este 30 de septiembre y estará disponible en todas las plataformas digitales de Dairon Herrera.

Letra: Dairon Herrera

Productor: David Castillo

Mix/Mastering: David Castillo

RRPP: Ángela Rodríguez – Admirable Group Agency

Sobre Dairon Herrera

Dairon Eliezer Herrera Acevedo, nacido en Santo Domingo, Rep. Dom., dentro de un hogar cristiano, desde sus 8 años de edad comenzó a ministrar en la iglesia y su talento musical llamó la atención de importantes plataformas televisivas del medio artístico, creciendo así su interés y vocación. A los 14 años estudió teatro y de manera autodidacta comenzó a tocar piano y guitarra, entre otros instrumentos de percusión, y más tarde se inclinó por el área de la producción y composición como parte de un talento y pasión que ardían en él por la música.

Sus años adolescentes fueron complejos, pues, el divorcio de sus padres y los problemas económicos que esto ocasionó, lo llevó a cuestionar el amor de Dios y su propio llamado ministerial y a consecuencia de esto, a los 17 años decide alejarse de su hogar materno y de la iglesia.

Portador de un talento irrefutable, Dairon cambio las letras de sus canciones y en 2018 firmó un contrato con una compañía disquera secular, teniendo todo listo para lanzar su primer proyecto musical, Dios retomo el protagónico en su historia y de repente todo cambió. De manera oportuna, su hermano mayor lo invitó a un evento evangelístico donde se reconcilió con Dios y tomó la decisión de renunciar a todo por seguir al Cristo que se entregó siendo un niño.

Acerca de United Music LLC

United Music LLC es un sello disquero internacional que nace en el corazón de Dios y es entregado a David y Carolyn Castillo de intimidad con el Espíritu Santo en el Estado de New Jersey. Tienen como visión proyectar, ayudar e impulsar a todos aquellos adoradores que fueron llamados por Dios a marcar a esta generación con una adoración genuina. Adicionalmente, son una casa productora de eventos y conciertos.