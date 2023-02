Anuel AA confirma que ya no es pareja de Yailin «La Más Viral»

El artista urbano, Anuel AA, informó que Yailin «La Más Viral» y él están separados. Así lo expresó a través de un En Vivo de Instagram, y aunque no especificó las razones, pidió apoyo para la madre de su hija, ya que reconoce que es una mujer trabajadora.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre, pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, expresó en el live.

El rapero también aprovechó el momento para referirse sobre Melissa Vallecilla, la joven colombiana de 28 años que meses atrás dijo estar esperando una hija del cantante.

“Todo el mundo quiere un hijo de AA, si tengo dinero claro que lo van a querer y más porque han visto como yo trato, que cuando me enamoro, me enamoro de verdad”, dijo.