Representante del Banco Mundial dice RD no puede quedarse sola en solución tema haitiano

Santo Domingo:- La República Dominicana no se puede quedarse sola lidiando con la situación de Haití, afirmó Alexandria Valerio, representante Residente del Banco Mundial para el país.

La ejecutiva reconoció que la República Dominicana ha hecho mucho trabajo por Haití, lo que indicó que no es nuevo porque ha sido por durante muchos años.

“Sabemos que la respuesta no debe ser solo de la República Dominicana sino de la comunidad internacional, que tienen que tener una conversación amplia con las autoridades para ver como se les puede dar un apoyo contundente y a lo largo plazo a esa nación”, apuntó.

Es una situación que nos preocupa mucho coincidimos que la solución no puede ser única de la Republica Dominicana, reiteró la ejecutiva del banco durante un conversatorio con periodistas económicos del país donde presentó los retos país para alcanzar un crecimiento inclusivo en equidad de género.

El tema de la migración haitiana no deben ser una solución única de la Republica Dominicana se necesita más de eso, para que Haití resuelva sus problemas como tal, resaltó.

Indicó que desde el Grupo Banco Mundial están financiando más y mejor dentro del programa de la cartera de Haití, y esa cartera se ha extendido para poder dar respuestas, para asegurar que la gente tenga medios para tener una vida.

Resaltó que la institucionalidad en esa nación no existe en eso momentos y hay que hacer mucho trabajo dentro del país para que se encuentre una respuesta.

De su lado, Mafalda Duarte, Manager for the Climate Investment Funds, indicó que el tema de migración y refugiado no es único del país, y que la carga fiscal de los países que reciben inmigrantes es una cuestión que tiene que ser discutida a nivel internacional.

Alertó que el tema de migración va a empeorar con las alteraciones climáticas.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader solicitó a la comunidad internacional a que asuma definitivamente el problema de Haití con un mayor compromiso, y que de manera urgente se trabaje por su pacificación y recuperación.

En su intervención en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, en la IX Cumbre de Las Américas, el gobernante dijo que Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita y clama por una acción coordinada que le pacifique.

De su lado, el canciller Roberto Álvarez, en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que la crisis humanitaria y de inseguridad que afecta a Haití no tiene precedentes, por lo que es menester abordarla con la urgencia que amerita el caso.