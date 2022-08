Wander Franco se siente ‘súper bien’,

S T. PETERSBURG .-El campocorto de los Rays Wander Franco, dijo ayer que su mano derecha reparada quirúrgicamente se sentía mejor y esperaba reanudar su asignación de rehabilitación pronto, pero no tenía una fecha específica. “Me siento súper bien en este momento y mejorando”, dijo a través del intérprete del equipo Manny Navarro.

Franco tomó práctica de bateo en el campo con el equipo y fildeó rodados. Dijo que la forma en que salió de eso determinaría su calendario para regresar a los juegos de rehabilitación. “Veré cómo me siento, y luego debo poder ir a (Triple-A) Durham después de eso”, aseguró Franco.

El dirigente Kevin Cash tuvo una opinión similar. “veremos cómo responde a eso”, dijo Cash. “No estoy del todo listo para poner un día en que él va a regresar”.

Franco pareció pasar bien la sesión en el campo, pero no parecía demasiado entusiasmado. Pasó varios minutos después hablando con el entrenador de tercera base Rodney Linares y varios jugadores, señalando manchas en la mano.

Franco se rompió el hueso ganchoso de la mano derecha en un swing el 9 de julio y fue operado tres días después.

Se unió al equipo de Durham en Norfolk la semana pasada para comenzar su asignación de rehabilitación, pero dejó su primer juego el 16 de agosto después de dos turnos debido al dolor.

Fue retirado de la asignación de rehabilitación y regresó a San Petersburgo el domingo para recibir tratamiento diario y hacer ejercicio. “Creo que podría haber llegado un poco antes de lo que pensaba para llegar a Triple A para la rehabilitación”, dijo Franco.

Cash dijo que fue idea suya tratar de acelerar el regreso de Franco, quien bateó pelotas en la jaula el martes y dijo que le fue bien. “No me molestó mucho en absoluto”, dijo.

“Ya no me duele del lado derecho. Gracias a Dios me siento mucho mejor allí”. ¿En cuanto a su regreso a los juegos de las grandes ligas? “Ojalá pronto”, dijo Franco. “Cuanto antes mejor”