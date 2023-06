Víctor Wenbanyama es el primer pick de los Spurs en el draft de la NBA

EFE:– Victor Wembanyama se convirtió en el primer jugador seleccionado en el Draft de la NBA y ha suscitado grandes expectativas de convertirse en la nueva sensación del basquetbol ahora que ya pertenece a los Spurs de San Antonio.

La contratación del francés de 19 años era considerada más que un hecho desde hace meses y finalmente la anunció el jueves en la noche el comisionado de la NBA, Adam Silver, en el Centro Barclays, en Brooklyn, en medio de los gritos de “¡Wemby! ¡Wemby! De un grupo de fanáticos del club que agitaban pancartas en la primera fila de asientos.

Wembanyama llega a la NBA en un contexto de revuelo y gran desempeño que ha rebasado al de otros jugadores que también fueron primeros seleccionados en drafts previos.

El jugador, de 2,23 metros (7 pies 4 pulgadas) de estatura, tuvo un desempeño dominante en su última temporada en la liga francesa: fue líder en puntos, rebotes y lanzamientos bloqueados.

Ahora llega a la NBA, quizá como la mejor promesa desde que lo hiciera LeBron James cuando dejó la secundaria en 2003.

Wembanyama está dotado de habilidades que parecen perfectas para el juego moderno de la NBA y demasiado vastas para un sólo elemento poseedor de la estatura de un pivote y la capacidad ofensiva y manejo de balón de un perimetral.

Los Charlotte Hornets eligieron al alero de primer año de Alabama, Brandon Miller, con la segunda selección.

Scoot Henderson de la G League Ignite, cuya chaqueta llena de joyas contrastaba fuertemente con el aspecto verde sólido de Wembanyama, fue la selección número 3 de los Portland Trail Blazers.

Fue durante una serie de dos juegos entre equipos con Wembanyama y Henderson en octubre pasado en Las Vegas que Wembanyama se consolidó como el hombre principal en este draft, anotando 37 y 36 puntos frente a los cazatalentos y algunos futuros oponentes. Sus aspectos más destacados , como una clavada de seguimiento de su propio triple fallado, se convirtieron en contenido imperdible para los fanáticos del baloncesto durante la temporada pasada.

Wembanyama es la tercera selección número 1 de los Spurs y la primera desde Tim Duncan en 1997, lo que llevó a una racha de cinco campeonatos de la NBA hasta 2014 antes de que tuvieran problemas en las últimas temporadas.

Se convirtió en el primer jugador internacional reclutado como No. 1 sin jugar baloncesto universitario desde Andrea Bargnani en 2006 y puso fin a una racha de 13 años consecutivos en los que un estudiante universitario de primer año fue el primero. Blake Griffin, estudiante de segundo año en 2010, fue el último No. 1 que no fue un jugador único.

Originalmente, Henderson fue considerado la probable selección número 2 antes de que Miller lo pasara después de su excelente temporada para Crimson Tide. Pero el joven de 19 años cree que los dos años que jugó en las ligas menores de la NBA lo tienen más preparado para el éxito en la NBA.

“Soy el jugador más preparado del draft. Eso es lo que digo”, dijo Henderson. “El hecho de que estuve allí durante dos años me enseñó mucho. En la cancha también, pero muchas cosas fuera de la cancha”.

La historia del Draft se hizo con las selecciones 4 y 5. Los gemelos Amen y Ausar Thompson de Overtime Elite se convirtieron en los primeros hermanos en ser seleccionados entre los 10 primeros del mismo draft, con Amen yendo a los Houston Rockets y Ausar siguiendo a los Detroit Pistons.

“Significa mucho para mi familia”, dijo Amen Thompson. “Íbamos a ser felices quien fuera primero. Para nosotros ir de forma consecutiva, ser los primeros gemelos en estar de forma consecutiva entre los cinco primeros significa mucho”.

Anthony Black de Arkansas fue elegido sexto por Orlando, poniendo fin a la racha de tres jugadores consecutivos que no habían ido a la universidad. Pero luego regresó a las filas internacionales cuando Indiana eligió a Bilal Coulibaly, el compañero de equipo de Wembanyama con Boulogne-Levallois Metropolitans 92, cuyas acciones se dispararon en la postemporada cuando el equipo llegó a la final de la Pro A League.

Los Pacers repartieron los derechos de Coulibaly a Washington por el alero de Houston, Jarace Walker, quien fue tomado en el No. 8.

Las selecciones número 10 y 12 también se intercambiaron, con los Dallas Mavericks tomando al escolta de Kentucky Cason Wallace y cediendo sus derechos al Oklahoma City Thunder, que había tomado al grandote de Duke, Dereck Lively II.

Gradey Dick de Kansas, cuya deslumbrante chaqueta roja se parecía a los zapatos de Dorothy de «El mago de Oz», fue a Toronto con la selección número 13 antes de que New Orleans se llevara a Jordan Hawkins del campeón nacional de Connecticut para terminar la lotería.