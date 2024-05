Tsitsipas avanza con paso firme en Roma y apunta al número uno

El griego Stefanos Tsitsipas sigue demostrando su buen estado de forma en la temporada de tierra batida y se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-6 (1).

El actual número siete del mundo no tuvo problemas para deshacerse de Norrie en el primer set, imponiéndose por un contundente 6-2. El segundo set fue más disputado, pero Tsitsipas supo mantener la calma y se llevó la victoria en el tie-break por 7-6 (1).

En una rueda de prensa posterior al partido, Tsitsipas habló sobre sus aspiraciones de alcanzar el número uno del ranking ATP: «Todavía estoy lejos, pero ¿por qué no? He estado persiguiendo este sueño durante años y siempre he mantenido mis objetivos muy claros. Sería un logro increíble alcanzar la cima del ranking.»

El griego también se refirió a su reciente regreso al top 10: «Estoy muy feliz de haber vuelto al top 10. Estuve fuera durante un tiempo y eso me afectó, pero regresar es una gran satisfacción. Ahora estoy enfocado en establecer nuevos objetivos, ganar más partidos importantes y enfrentar desafíos más difíciles.»

Tsitsipas, quien aún no se considera un firme candidato para el número uno, comentó: «Sé que aún no he hecho lo suficiente para merecer el primer puesto, pero también sé lo que se necesita para llegar allí. Soy paciente y estoy esperando mi momento.»

En la lucha por el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner parece ser el principal rival de Novak Djokovic. Si el serbio no llega a la final de Roland Garros, Sinner ascenderá al primer puesto por primera vez en su carrera.