Tony Peña recomienda a peloteros dominicanos invertir en el país

Santo Domingo, RD.- El ex jugador de béisbol de las Grandes Ligas, Tony Peña, hizo un llamado a los jugadores de béisbol dominicano a que se motiven a invertir en la República Dominicana sobre todo después de su retiro del béisbol.

«No tengan temor de invertir en su país, porque si los americanos y otros extranjeros llegan a este país a invertir porque nosotros que somos nacidos criado aquí y nos hemos hecho hombres y Dios nos ha prestado mucha cosa, porque no lo hacemos nosotros… prepárense hay que preparse para el retiro es una palabra muy muy difícil de acertar pero usted debe conocerse así mismo y aceptar ya está bueno tengo que irme» manifestó Peña al ser entrevistado para Telenoticias.

Peña y su familia tienen sus empresas, Peñantial, con más de 20 años distri­buyendo agua en la zona norte del país además posee varias fincas en la que se dedica a la ganadería y agricultura producción en esta última plátanos y guineos, yuca y otros pro­ductos.

En Monte Cristi a través de sus empresas y fincas aporta a dinamizar la economía de la zona creando empleos.

Aconsejó a los peloteros que ya están en su etapa final de carrera a que se preparen para el retiro, ya que el béisbol no es para siempre «hay otra vida fuera del béisbol que nosotros los jugadores de béisbol no conocemos y cada uno de esos muchachos debe prepararse para el retiro, porque no vamos a jugar béisbol para siempre» dijo.

Sobre la posibilidad de regresar al béisbol como dirigente el Dirigente del Año con Kansas en 2003 dijo que ahora está enfocado en sus empresas y su familia «ahora mismo no tengo mucho tiempo para pensar en béisbol, ahora mismo estoy más dedicado a lo que Dios me ha prestado, yo duré unos 43 años jugando béisbol luego me retiré coch y ¿cuánto me queda de vida?, gracias a Dios que estoy en buena salud, pues ahora es el momento que tengo que disfrutar mi familia, disfrutar mis nietos que son 10, mis hijos y disfrutar también lo que papá Dios me ha prestado mis fincas empresas».

La Política:

El, preguntales sobre si en un futuro podría tener aspiraciones a un cargo político aseguró que no está en sus planes «no, yo no soy político, una de las cosas que yo he aprendido que muy rara vez los políticos dicen que no, los políticos siempre deben decir que si, y avece se le vas de las manos y no es que ellos no quieran hacer lo que sí lo vamos a hacer, si no es que el país es grande…a veces se les va de las manos y no pueden cumplir con sus palabras».