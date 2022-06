Robinson Canó insiste en jugar Grandes Ligas

San Diego.-El astro dominicano Robinson Canó no se da por vencido e insiste en que aún puede jugar a buen nivel en Grandes Ligas.

Cuando todo apuntaba a que su carrera había llegado al final, Canó ha dicho que no se rinde en su deseo de volver a la MLB con los Padres de San Diego.

Por ello, quien en un momento fuera considerado el mejor intermedista de las Mayores y uno de los mejores peloteros de MLB, aceptó ir a Triple A días después de ser dejado en libertad, esto con el objetivo de demostrar que “aún me queda mucho en el tanque”.

En un reporte del The San Diego Union-Tribune y reproducido por el portal Fanside, el jugador de San Pedro de Macorís deja ver clara cuáles son sus intenciones actualmente en el béisbol organizado.

“Amo al béisbol. Toda mi vida he querido seguir aprendiendo. Solo decidí seguir adelante.

Necesito más turnos al bate, no he tenido muchos este año. Quiero ir progresando”, dijo Canó a The San Diego Union-Tribune.

Canó claramente está en el proceso de tratar de aumentar lo más posible su estada en la caja de bateo, apostando a que siempre ha sido considerado uno de los más consagrados toleteros de las Mayores. El infielder quisqueyano ya suma 25 apariciones en las menores de los Padres, sumando 2 dobles, 5 carreras remolcadas, dos boletos negociados y 7 ponches. Tiene average de .261 con OPS de .668.

Consistencia

“Quiere tener turnos consistentes allí”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin, a MLB.com hace unas semanas. “Hablé con él. No estaba teniendo muchos turnos ni en Nueva York y ni aquí.

A Robi le encanta estar acá con los chicos y encaja bien. Lo último que quieres es rendirte pensando: “Oye, si recibo algunos turnos, puedo demostrar que aún tengo en el tanque”.

Decidido

Desea aportar

Canó continúa esperando la oportunidad de volver a las Grandes Ligas. “Jugar béisbol es lo que se hacer, lo que me apasiona y pienso que todavía puedo aportar, solo necesito el chance de poder hacerlo”, dijo Robinson.