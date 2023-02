Red Bull Half Court llega por primera vez a RD en busca de los mejores basquetbolistas de 3×3

Santo Domingo:- Red Bull Half Court llega a la República Dominicana para conquistar a los amantes del basketball.El evento que pasó de ser “Red Bull Reign” a “Red Bull Half Court” en 2020, se ha convertido en el torneo de basketball callejero 3×3 más grande del mundo y esta vez, llega a Quisqueya para reunir sobre la cancha al mejor talento dominicano.

La competencia estará compuesta por dos fases que se desarrollarán en Santo Domingo. En la primera fase, participarán 32 equipos, donde se formarán ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los partidos de esta primera fase, se disputarán el 18 de marzo en el Parque Buen Pastor, y los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán para la fase final, a disputarse el 25 de marzo en el Parque Eugenio María de Hostos desde las 5:00 pm.

Las inscripciones para participar de la versión más rápida del baloncesto 3 contra 3 con un torneo único, destinado a coronar a los mejores jugadores a nivel global, ya están abiertas en la web oficial de Red Bull www.redbull.com/RedBullHalfCourt

El equipo ganador de la fase final tendrá la oportunidad de representar a República Dominicana en el mes de septiembre del presente año en la Final Internacional que realizará en Serbia.

Reglas del Juego

Red Bull Half Court utiliza un conjunto único de reglas basadas en la jugabilidad del reglamento de la FIBA. Las listas están compuestas por tres titulares y un suplente opcional. Cada juego tiene un límite de tiempo de 10 minutos, siendo 21 la puntuación máxima. Si un juego está empatado al final del límite de tiempo, ganará el equipo que logre encestar el siguiente punto.

Mientras que los equipos avanzan ganando juegos, Red Bull Half Court trata de obtener canastos. El bono Own the Court se otorgará al equipo de cada grupo que ha anotado la mayor cantidad de puntos en sus juegos, por lo que incluso si su equipo no gana la mayor cantidad de juegos, aún tiene la oportunidad de avanzar.

Más sobre Red Bull Half Court

Red Bull Half Court es el torneo de streetball más grande del mundo en la versión más rápida de baloncesto 3 contra 3, se trata de obtener canastas y jugar una ofensiva de alto octanaje para romper las defensas del equipo contrario. Desde marzo hasta septiembre de 2023 se espera que más de 12,000 jugadores de más de 25 países se enfrenten en sus comunidades para ganar un lugar en la final mundial en Serbia, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Con los socios Spalding, McDavid y Fila, Red Bull Half Court brinda a los equipos locales de todo el mundo la oportunidad de intensificar y jugar su juego. Además, de convertir el espacio durante la final nacional en una fuente de intercambio multicultural que brinda una experiencia única en el desarrollo de la disciplina deportiva.