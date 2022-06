¿Podrá N.Y. superar la marca de 116 triunfos?

AP:- Los Yankees tienen récord de 51-18. Han anotado la mayor cantidad de carreras en el béisbol (igualados con los Mets, aunque han disputado menos partidos) y han permitido la menor cantidad. Sin importar cuáles hayan sido tus expectativas con el conjunto al comienzo de la temporada, las han superado con creces.

Están igualados con el tercer mejor comienzo en la historia del club tras los primeros 69 juegos de una campaña – junto a los Yankees de 1928, 1939 y 1998, que terminaron alzando la Serie Mundial. Aparten un momento la rica historia del equipo. Este es el noveno mejor comienzo a lo largo de 69 compromisos en la Liga Nacional o Americana. El resto de los conjuntos en la lista clasificaron a la postemporada y cuatro de ellos ganaron el Clásico de Otoño.

Dado que estamos más profundo en la temporada de lo que parece – cerca del 43% de los juegos de los Yankees ya se han disputado – realmente no es muy arriesgado preguntarnos algo que probablemente los aficionados de los Bombarderos tengan en mente.

¿Está al alcance el récord de 116 victorias, conseguido por los Marineros en el 2001 ¿Qué deben hacer para conseguirlo?

Bueno, claro. Todo es posible. Luego de la victoria del miércoles por 5-4 ante los Rays, tienen una proyección de 120 triunfos. También es verdad que una “proyección” no es la mejor manera de evaluar esto, porque no podemos asumir que todo lo que ha ocurrido volverá a pasar. Aquellos Marineros del 2001, por ejemplo, comenzaron 53-16 sus primero 69 encuentros, dos juegos mejor que estos Yankees, y no llegaron a 120 triunfos.