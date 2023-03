Oswaldo Cabrera y su amor por los fanáticos Yankees

MLB:- Son las 12 p.m. y el sol está fuerte en Tampa, Florida, casa de entrenamiento de los Yankees de Nueva York. En el terreno número 3 del Steinbrenner Field, los fanáticos se amontonan frente a una cerca en la que pueden meter sus manos para que los peloteros del equipo más afamado del béisbol, firmen sus gorras o pelotas.

El grupo va creciendo y la alegría también, Oswaldo Cabrera ha llegado a firmarles. El de Guarenas, Venezuela, no solo firma los autógrafos, sino que se toma el tiempo de saludar y conversar con muchos de los aficionados que le dicen lo mucho que lo admiran y le desean cosas buenas en este 2023. Algunos de ellos lo llaman “Ozzie”.

“Los fans me pueden llamar como quieran. Me encanta. Cada juego estoy superagradecido con todos porque son demasiado bonitos. Ese apodo me lo han dicho mucho desde pequeñito y desde que empecé en los Yankees a mí me encanta” me dijo el talentoso jugador de los Bombarderos en esta entrevista.

Oswaldo es de los jugadores que una vez que saben que tienen el tiempo libre luego de terminar su rutina, pasa mucho tiempo, casi media hora como el día que le hice esta entrevista, firmando y conversando con cada persona que le pide un recuerdo.

“Trato de ponerme en el lugar de los fans. Hay mucha gente que viene por primera vez a un estadio y a un niño, por ejemplo, quiero darle como ese momento inolvidable. Yo también fui pequeño y cuando iba al estadio quería ver a los Grandes Ligas y que esos tipos profesionales se acercaran a mí. Eso marcaba mi infancia y estoy tratando de devolverle ese favor que hicieron conmigo”.

A pesar de haber impresionado en el 2022, Cabrera tiene mucho por lo que competir en este 2023, temporada en la que busca estar dentro del lineup regular de los Yankees sea como jardinero izquierdo, tercera base, segunda, campo corto o donde lo pongan.

En el 2022, Cabrera vistió la camiseta de los Yankees en 44 juegos, donde sacó a pasear a la reina de las 108 costuras seis veces, remolcando 19 carreras, con ocho dobletes y un OPS+ de 109.

“Desde mi punto de vista, cada quien está batallando para ser mejor por sí mismo. Yo no estoy peleando contra un outfield o un infield, yo estoy luchando contra mí mismo para superarme. Quiero ser mejor de lo que fui ayer pero no mejor de lo que seré mañana porque mañana quiero trabajar muchísimo más”.

Alfre Álvarez es miembro de la BBWAA, Director del medio Con Las Bases Llenas y el conductor del podcast de los Yankees en español La Semana de los Bombarderos