Nate Robinson, exjugador de la NBA, necesita con urgencia un trasplante de riñón

Nate Robinson, la destacada figura de la NBA, se encuentra en una situación de salud crítica que demanda atención urgente. Con una trayectoria que lo llevó a destacarse en equipos emblemáticos como los New York Knicks, Boston Celtics y Chicago Bulls, Robinson, de 39 años, lucha contra una insuficiencia renal que amenaza su vida y lo coloca en la necesidad inmediata de un trasplante de riñón.

La noticia fue confirmada por el propio Robinson en una entrevista con el medio británico Daily Mail donde reveló: «Sé que no me queda mucho tiempo si no puedo conseguir un riñón. No me quedará mucho tiempo de vida». Sus palabras reflejan la urgencia de su situación y el peso de la incertidumbre que enfrenta.

Desde hace cuatro años, el exjugador ha librado una dura batalla contra esta enfermedad, buscando incansablemente un donante compatible sin éxito hasta el momento. Como medida de supervivencia, se somete a sesiones de diálisis tres veces por semana, cada una de cuatro horas, para eliminar las toxinas de su sangre. Robinson ha admitido que sin este tratamiento, su vida se vería reducida a «una semana o dos».

Los efectos secundarios de la diálisis, que incluyen vómitos y dolores intensos, han llevado a Robinson a permanecer hospitalizado durante periodos de uno o dos días. Sin embargo, a pesar de las dificultades, mantiene una actitud positiva y resiliente.

El exdeportista ha implementado cambios significativos en su estilo de vida, principalmente en su dieta, eliminando alimentos procesados y optando por alternativas más saludables como frutas, verduras, pollo y pescado a la parrilla. Estos cambios buscan mejorar su calidad de vida mientras espera la oportunidad de recibir el trasplante que necesita para seguir adelante.

En medio de su lucha, Robinson mantiene una perspectiva de agradecimiento y esperanza. «Cada día es una bendición estar vivo y poder hacer lo que hago todos los días», expresó. Sus palabras reflejan su determinación por mantenerse fuerte y positivo en medio de las adversidades que enfrenta.

El llamado a la acción ahora recae en la búsqueda de un donante compatible que pueda ofrecer a Nate Robinson la oportunidad de seguir viviendo y disfrutando de los momentos junto a su familia y sus seres queridos. En esta carrera contra el tiempo, cada donante potencial representa una luz de esperanza para este valiente exatleta que continúa luchando por su vida.

