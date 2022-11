Los Nets suspenden a Kyrie Irving por cinco partidos sin disfrute salarial

Santo Domingo:- Los Nets de Brooklyn suspendieron el jueves a Kyrie Irving por al menos cinco juegos sin goce de sueldo, consternados por su reiterado fracaso en “decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas”.

Horas después de que Irving se negara a emitir la disculpa que el comisionado de la NBA, Adam Silver, buscó por publicar un enlace a un trabajo antisemita en su cuenta de Twitter, los Nets dijeron que Irving “actualmente no es apto para ser asociado con los Brooklyn Nets”.

“Nos consternó hoy, cuando se nos dio la oportunidad en una sesión de medios, que Kyrie se negara a decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, ni reconocer material de odio específico en la película. Esta no fue la primera vez que tuvo la oportunidad, pero falló, de aclarar”, dijeron los Nets en un comunicado.

“Tal falta de repudiar el antisemitismo cuando se le da una clara oportunidad de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para asociarse con los Brooklyn Nets”.

Los Nets dijeron que hicieron varios intentos en los últimos días para ayudar a Irving a comprender el daño y el peligro de sus palabras y acciones, pero quedó claro durante la entrevista de Irving después de la práctica el jueves que poco había cambiado.

Irving nuevamente se negó a disculparse y solo dijo que no pretendía hacer daño. Dijo que algunas cosas en «Hebreos a negros: Wake Up Black America» ??no eran ciertas, pero no dijo que no debería haber publicado un enlace.

“Yo no soy el que hizo el documental”, dijo Irving.

Más tarde le preguntaron si tenía creencias antisemitas y no dijo que no.

“No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”, dijo Irving.

Irving y los Nets habían anunciado el miércoles, junto con la Liga Antidifamación, que cada uno donaría 500.000 dólares a causas contra el odio . Pero Silver sintió que Irving necesitaba ir más allá.

“Si bien apreciamos el hecho de que accedió a trabajar con los Brooklyn Nets y la Liga Antidifamación para combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, me decepciona que no haya ofrecido una disculpa incondicional y más específicamente denunciado el contenido vil y dañino. contenida en la película que eligió publicitar”, dijo el comisionado.