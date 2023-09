Los Bucks adquieren a Lillard a cambio de Holiday, Ayton, Camara y un pick

AFP:- Damian Lillard, uno de los mejores bases de la NBA de la última década, será traspasado por los Portland Trail Blazers a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, en la mayor operación previa a la nueva temporada.

Lillard, que ha jugado sus 11 temporadas en la NBA en Portland, había demandado en julio su traspaso a una franquicia con posibilidades de pugnar por el título y los Miami Heat eran su destino preferido.

Finalmente los Blazers aceptaron la oferta de Milwaukee en una operación en la que también se involucraron los Phoenix Suns, avanzaron este miércoles la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

Poco después, el propio Lillard confirmó su mudanza a Milwaukee en un mensaje a través de la red social X (antes Twitter).

«¡Emocionado por mi próximo capítulo! @Bucks», escribió. «No me referiré a los aficionados ocasionales, pero sí a los seguidores de los Trail Blazers y a la ciudad de Portland, a la que quiero de verdad… y lo haré con sinceridad. Estén atentos».

Lillard, de 33 años, sería la figura de mayor nivel en ser traspasada en este mercado de fichajes de la NBA, cuya nueva temporada arranca el 24 de octubre.

A cambio de las siete veces All-Star, los Blazers recibirán al base Jrue Holiday (Bucks), al pívot DeAndre Ayton (Suns), al belga Toumani Camara (Suns) y una elección de primera ronda de 2029 de Milwaukee, según el reporte de ESPN.

Los Suns, que poseen un trío de figuras (Durant, Booker y Beal), se refuerzan con el pívot Jusuf Nurkic y los aleros Nassir Little y Keon Johnson, de los Blazers, y el escolta Grayson Allen, de los Bucks.

Demandas de Antetokounmpo

En los Bucks, campeones de la NBA en 2021, Lillard tendrá la oportunidad de pelear por su ansiado anillo de campeón formando una de las mejores parejas de la liga con Antetokounmpo, dos veces ganador del premio MVP.

La temporada pasada, el base promedió 32,2 puntos, la mejor marca de su carrera, y 7,3 asistencias pero los Blazers quedaron fuera de playoffs por segundo curso consecutivo.

En su trayectoria en Portland, Lillard únicamente compitió en unas finales de la Conferencia Oeste, las de 2019, en las que fueron barridos 4-0 por los Golden State Warriors.

Su llegada a Milwaukee podría satisfacer también la reciente demanda pública de Antetokounmpo a la franquicia por mayores esfuerzos para volver a contender por el anillo.

La campaña pasada, los Bucks llegaron a playoffs como el mejor equipo de la fase regular pero encajaron una inesperada eliminación a manos de los Heat en la primera ronda.

Este fiasco derivó en la salida de Mike Budenholzer, el técnico que los guió al anillo en 2021, y su reemplazo por Adrian Griffin, que debutará como entrenador jefe.

El mes pasado, Antetokounmpo agregó más presión a la gerencia de Milwaukee al dejar entrever que no firmaría una extensión de su contrato hasta estar convencido de que está comprometida en la pelea por el título.

«No sería la mejor versión de mí mismo si no supiera que todo el mundo está en la misma página, que todo el mundo va a por un campeonato, que todo el mundo va a sacrificar tiempo lejos de su familia como yo», dijo el griego al The New York Times. «Y si no siento eso, no firmo».

El primer duelo entre ambos equipos será el 26 de noviembre cuando los Blazers visiten a los Bucks, que a su vez jugarán en Portland el 31 de enero.