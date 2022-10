Juan Francisco sigue la zafra jonronera en triunfo Gigante

San Francisco Macorís.- Juan Francisco disparó su primer jonrón de la temporada y el número 82 en su carrera en el triunfo de los Gigantes del Cibao 3-2 ante los Toros del Este, este martes, en el Estadio Juliásn Javier en la Liga Dominicana.

El campeonato 69 de Lidom, en la que se disputa la Copa Banreservas, tiene una dedicatoria al extinto cronista, Don Tomás Troncoso Cuesta, uno de los principales comentaristas que ha tenido la pelota dominicana en toda su historia.

Fue su primer cuadrangular en el circuito desde que se la sacó a Ramón Roso en Santiago el 16 de Diciembre del 2021. El de anoche fue el quince que le da a los Toros, el 39 en el Julíán Javier, el catorce en la cuarta entrada y el número 42 con los Gigantes.

Francisco, de 35 años, le sacó la pelota en conteo de 3-2 de eivy Mendez para que los Gigantes tomaran ventaja de 2-1 en la parte baja del cuarto.

El cubano Henry Urrutia anotó la primera carrera remolcado por sencillo al central en conteo de 3-2 de Kelvin Gutiérrez el el primero y en el quinto el colombiano Tito Polo anotó con rodado a segunda de Urrutia para colocar el juego 3-1.

Los Toros anotaron en el cuarto con sencillo del boricua Braian Navarrerto remolcador de Yamaico Navarro y el octavo Wendell Rijo le sacó la pelota al primer lanzamiento de Michael Ynoa.

El cubano Rogelio Armenteros (G,1-0), trabajó en las primeras cinco entradas, con dos hits, una carrera y cuatro ponches. Reymin Guduán (S,2) en la novena entrada, dio una base con un ponche.

Luis Medina en 2.2 capítulos permitió cuatro hits, una carrera, una base por bolas y cinco abanicados. Deivy Méndez (P,0-1) en 1.1 inning, le dieron un hit, con una carrera limpia, un ponche y un cuadrangular.

Por Gigantes; Juan Francisco de 3-1, jonrón (1), anotada, remolcada; Liover Peguero de 4-2; Henrry Urrutia de 3-0 anotada, remolcada; Carlos Peguero de 3-1 y Kelvin Gutiérrez de 4-1, remolcada.

Por Toros; Wendell Rijo de 3-1, jonrón (2), anotada, remolcada; Yamaico Navarro de 5-1, anotada y Brian Navarrete de 3-1, remolcada.

Los Gigantes que ganaron su tercer juego seguido tiene marca de 6-4 a medio juego por encima de las Águilas con 5-3 en el segundo lugar detrás del Licey con 7-2. Estrellas (4-5), Escogido (2-6) y Toros (3-6) siguen detrás.

Este fue el único juego en la jornada del martes, ya que los partidos a efectuarse en Santo Domingo (Aguilas vs Escogido) y San Pedro de Macorís (Licey vs Estrellas) se suspendieron por lluvias.

Los Gigantes, campeones defensores, estarán libres este miércoles, para retomar las acciones en Santo Domingo (vs Escogido), el viernes en casa (vs Toros), el sábado en Santo Domingo (vs Licey) y el domingo en San Francisco de Macorís (vs Aguilas.

Por:- RNN