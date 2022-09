Jimmy LLibre: a un paso de coronarse como ganador del campeonato Porsche Sprint Challenge

El piloto automovilístico dominicano, Jimmy Llibre, se encamina hacia una emocionante aventura este fin de semana, tras clasificarse en la gran final del campeonato Porsche Sprint Challenge.

Llibre, de tan sólo 21 años, logró avanzar hasta esta etapa liderando la competencia con un total de 537 puntos en su categoría 911 GT3 Cup, tras seis meses en los que participó en doce carreras preliminares recorriendo seis estados de los Estados Unidos.

El astro del automovilismo dominicano lleva una ventaja de 43 puntos, sobre el piloto estadounidense Michael Levitas quien ocupa el segundo lugar con 494. La obtención de la victoria en este campeonato representaría el primer triunfo del piloto Llibre en una competencia internacional y un aporte significativo para el sector automovilístico dominicano.

De las doce carreras que el joven culminó ha ganado siete, que le han permitido destacar sobre los otros 40 participantes de la competición y que lo han impulsado hacia esta gran final conservando el primer lugar.

“Nunca había tenido el chance de competir un campeonato completo internacional y este año gracias a Dios y a todos mis patrocinadores lo he podido lograr y siendo mi primer campeonato fuera del país con Dios delante nos coronaremos campeones, si todo sale bien. Para mí igual significa bastante porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos, tocar muchas puertas para poder estar aquí y es algo como que no me lo creo todavía”, expresó Llibre.

Para esta etapa final del campeonato, el piloto del equipo MDK MotorSport se traslada hasta el Circuits of America, en el estado de Texas, donde espera alcanzar tan ansiada victoria que dedicará a la República Dominicana.

Con una agenda demandante, Llibre practicará dos veces este viernes 16, a las 10:10 a.m. y a las 2:00 p.m. Por su parte, el sábado 17 participará en dos carreras, una de clasificación a las 11:25 a.m y la primera carrera final a las 4:25 p.m. Finalmente, el domingo cerrará con una última carrera a las 12:20 p.m.

El evento será transmitido en vivo a través del portal oficial del campeonato: Porsche Sprint Challenge. https://www.porschesprint.com

Jimmy Llibre cuenta con el respaldo de BanReservas, Porsche Center Santo Domingo, Baldom, Franks, Crisol, Seguros Reservas, DES, Espaillat Motors, Esteva Patología, Segurnet, Típico Bonao, Gonzauto, BCIE, Ministerio de Turismo, Arroz Campos, Laboratorios Mallen y ARV Group.