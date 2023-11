Harden cuestiona su bajo rendimiento en Clippers

Agencias:- El estelar jugador aún no ha podido acoplarse en su nuevo equipo de los Clippers, y en ese trayecto han perdido tres juegos

Este es solo mi tercer partido. No he tenido un training camp. No he jugado en pretemporada. Así que todo se está moviendo a mucha velocidad para mí. Voy a necesitar una ventana de unos 10 partidos y luego ver en qué punto estoy».

Con estas palabras James Harden trataba de explicar su situación y bajo rendimiento con los LA Clippers después de su traspaso tras perder con contundencia contra los Dallas Mavericks.

El MVP de 2018 lleva en el punto de mira desde que concluyó la pasada temporada, momento en el que solicitó el traspaso a los 76ers tras no llegar a un acuerdo de renovación.

La franquicia de Los Angeles espera mucho de él en sus aspiraciones de un título de campeón.