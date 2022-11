¡Hacen Historia! Tigres del Licey lanza no hitter contra Toros del Este

Santo Domingo:- La historia llegó nuevamente a la pelota dominicana y en esta ocasión de la mano de un partido sin hit tirado por parte del pitcheo de los punteros Tigres del Licey.

Cinco lanzadores de los Tigres se combinaron este martes para tirar el cuarto choque sin hit en la historia de la franquicia y el número 10 en la historia de los 69 torneos que se han celebrado en los anales de la pelota dominicana.

Lisalberto Bonilla (1.0), Elniery García (5.0), Arodys Vízcaino (1.0), Jean Carlos Mejía (1.0) y Jairo Asencio (1.0) se convirtieron en los protagonistas que dejaron sin hit a los Toros del Este en la blanqueada de los felinos 2-0 ante los romanenses en el estadio Francisco Micheli.

En total, los monticulistas azules se combinaron para abanicar a 14 y otorgar apenas un boleto.

La blanqueada es la cuarta que otorga el picheo de los azules en sus primeros 13 partidos en el torneo. Cu su éxito alcanzaron su décimo triunfo con apenas 3 derrotas, siendo el primer equipo que logra los dos dígitos en triunfos en el joven campeonato.

El encuentro sin hit de los Tigres es el primero que se lanza en la Liga desde que precisamente los Toros le tiraron uno al Licey el 16 de noviembre del 2020, en choque que tuvo como principales auspiciadores a Domingo Germán, Jenry Mejía, Pedro Payano, Anthony Gose y Tim Peterson.

Este es el cuarto choque sin hit para el pitcheo azul, el primero tuvo como protagonista a Guayubín Olivo el sábado 29 de mayo del 1954 en el estadio la Normal contra el Escogido

Luego Dennis Springer lanzó uno completo el viernes 22 de noviembre de 1991 ante las Estrellas, equipo al que le gano 1-0.

Mientras que el trío conformado por Ervin Santana (6.0) (Dámaso Marte (1.2) y Carlos Mármol (1-1 se habían combinado para un tercero el 14 de enero del 2008 frente a las Estrellas y los azules ganaron 3-0.

Por segundo no hitter seguido, se combinan cinco lanzadores para su ejecución, la mayor cantidad en un choque de esta especie.

Con esta nueva hazaña el pitcheo del Licey continúa de manera superba y siguen dominando el torneo.

Las carreras

Solo un par de vueltas requirió el equipo para dejar en el camino a los Toros, la primera fue un jonrón solitario de Jair Camargo en la quinta entrada y la siguiente fue por un elevado de sacrificio de Trenton Brooks que permitió anotar a Dalvis Rosario desde la antesala.

Labor de los lanzadores

Lisalverto Bonilla abrió el partido por el conjunto azul, lanzando una entrada, donde otorgó un boleto y propinó dos ponches. No pudo continuar el partido debido a un calambre en su brazo de lanzar.

Elniery García se encargó de lanzar las próximas cinco entradas perfectas con 5 ponches.

Arodys Vízcaíno lanzó la séptima entrada perfecta, retirando de 1-2-3 a los bateadores romanenses. Consiguió un ponche.

Jean Carlos Mejía retiró a los tres bateadores que enfrentó en el octavo episodio por la vía del ponche.

La histórica última entrada

Y en la novena entrada, Jairo Asencio también retiró sin problemas a los tres hombres que enfrentó.

El out 25 fue un rodado de Marco Hernández hacia la segunda base. David Bañuelos fue ponchado para el out 26 y Estery Ruiz entregó el último out del juego con rodado a la tercera base.

El próximo compromiso de los Tigres será este miércoles dos de noviembre, cuando visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, en partido pautado para las 7:00 de la noche.