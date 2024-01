Fighting Force anuncia gran cartelera internacional de MMA

Santo Domingo:– La empresa Fighting Force anunció el inicio de su temporada del 2024 con la celebración de una gran cartelera internacional de Artes Marciales Mixtas (MMA), programada para efectuarse el 3 de febrero próximo en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El evento ha sido estructurado con base en 10 combates, incluidos tres en los que atletas de República Dominicana disputarán títulos internacionales, dos de ellos contra rivales colombianos y el otro frente a un estelar peleador de Trinidad y Tobago.

Al hablar con la prensa, el presidente de Fighting Force, Rodolfo Dauhajre, destacó como actores principales a los dominicanos Elías “La Mole” Santos y Vincent “El Cuco” Van Gogh, quienes protagonizarán los principales combates.

El encuentro con la prensa fue celebrado en el salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), institución que está brindando su respaldo a las artes marciales mixtas.

“Esta cartelera tiene una dimensión internacional, en la que siete de los combates tendrán la participación de peleadores dominicanos contra rivales internacionales”, sostuvo Rodolfo Dauhajre.

Durante la actividad, con la presencia de autoridades del Ministerio de Deportes y los campeones dominicanos “La Mole” Santos, “El Cuco” Van Gogh, Miguel Ángel Sosa y Yan Luis Díaz, entre otros, el asesor de Fighting Force, Domingo Dauhajre, resaltó el apoyo que ha recibido del Miderec y exhortó a Rodolfo a que amplíe este año el número de carteleras de la temporada.

“En lugar de cuatro eventos, deberían ser cinco o seis, estructurando acuerdos con otras promotoras internacionales”, dijo.

En el encuentro con la prensa, también hablaron los viceministros de Deportes, Franklin De la Mota y Kennedy Vargas, quienes representaron al ministro de Deportes, Francisco Camacho. También participó Fernando Dauhajre, comisionado nacional de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Récord

El campeón de las 155 libras Elías Santos, con récord de 6 victorias y 6 reveses, defenderá su título ante el prospecto colombiano Giovanny “La Boa” Giraldo, quien presenta un registro de 4 y 1.

Mientras que el criollo Van Gogh, con récord de 4-3, defenderá su título de las 145 libras ante el colombiano Jeisson Bayona, quien como profesional presenta un palmarés de 4-4.

Una de las sorpresas del encuentro fue el anuncio de que el campeón de la división peso mosca (125 lbs), Miguel Ángel Sosa, dejaba vacante su título para subir de división a las 135 libras con la misión de disputar el título peso gallo vacante ante el trinitense Joash Walkins, calificado desde ya para ser uno de los combates más impactantes del Caribe.

Sosa, con récord de 7 victorias y sólo 1 derrota, se encuentra en número cuatro en el ranking del Caribe, mientras que su oponente Walkins, con un impresionante registro de 14 victorias y 1 derrota, ocupa la posición tres.

Rodolfo Dauhajre dijo que otra de las grandes figuras que estará participando en la cartelera es el veterano Lucas Marte, quien buscará revertir una racha de derrotas cuando se enfrente al colombiano Julio César Díaz, en un combate a 3 asaltos en un peso pactado de 160 libras.

Peleas locales

En un combate entre púgiles de la casa, los jóvenes prospectos Edgar Jáquez y Yan Luis Díaz se enfrentarán en una refriega correspondiente al peso welter, al igual que los criollos Erick Encarnación y Michael Polanco, quienes entrarán al octágono para pelear en las 135 libras.

Asimismo, Starlin Simmons verá acción ante Fausto Gómez, en un pleito pactado en las 195 libras; mientras que Jeremy Tiburcio se medirá a Mike Olaya, en 130 lbs.

Cartelera Completa

Miguel Angel Sosa vs Joash Walkins – Título Vacante Peso Gallo (135 lbs.)

Elias Santos (campeón) vs Giovanny Giraldo – Título Peso Ligero (155 lbs.)

Vincent Van Gogh (campeón) vs Jeisson Bayona – Título Peso Pluma (145 lbs.)

Lucas Marte vs Julio Diaz – Peso Pactado 160 lbs.

Erick Encarnación vs Michael Polanco – Peso Gallo (135 lbs.)

Omega Santos vs Juan Carlos Alcanta – Peso Pluma (145 lbs.)

Edgar Jaquez vs Yan Luis Diaz – Peso Welter (170 lbs)

Starlin Simmons vs Fausto Gómez – Peso Pactado 195 lbs.

Jeremy Tiburcio vs Mike Olaya – Peso Pactado 130 lbs.