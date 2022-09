Félix Bautista triunfa como cerrador por ‘guapo’

Santo Domingo:- El éxito alcanzado como cerrador de Baltimore por el dominicano Félix Bautista tiene base de sustentación de que no rehúye los desafíos.

El pasado domingo el dirigente Brandon Hyde entró al montículo para conocer si tenía interés de enfrentar a su compatriota Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, con la carrera del empate en circulación.

Bautista le dijo a Hyde que quería enfrentar a Guerrero Jr. y así lo hizo. “Fue un poco sorprendente verlo salir”, dijo Bautista, hablando a través del intérprete Brandon Quiñones, sobre la reunión con Hyde.

“Simplemente salió y me dio su apoyo y esa confianza para seguir adelante y superar esa entrada. Básicamente me dijo que no quería que Vladdy nos ganara en ese momento y me preguntó qué quería hacer en esa situación. Dije que quería enfrentarlo, pero tratemos de hacerlo sentir incómodo ahí arriba en el plato. Veamos qué hacemos, si lo perdemos, lo perdemos y obtendremos al siguiente tipo”.

Bautista no pudo hacerle out a Guerrero Jr., pero le demostró valentía al hacerle un pitcheo a 102.6 mph.

Vladdy negoció base por bolas, luego de estar en conteo de 3-2. Posteriormente Bautista se las arregló para dominar a Bo Bichette con un roletazo y así asegurar el triunfo 5-4 y lograr el décimo segundo salvamento consecutivo. Suma 14 en 15 oportunidades.

Imponente

Bautista ha realizado 187 lanzamientos de 100 mph o más rápido esta temporada, la sexta mayor cantidad en las Grandes Ligas este año.

Bautista recientemente pasó una semana entre apariciones, lidiando con el brazo cansado. Pero está bien, dijo, desde su regreso.

“Me siento realmente bien”, aseguró. “Está mejorando, poco a poco, todos los días. Esa semana de descanso, en la que no lancé demasiado, me ayudó mucho, ya que es una temporada muy larga. Pero sigo mejorando y sintiéndome mejor y, afortunadamente, mi velocidad no ha disminuido.

Me siento muy bien acerca de dónde estoy”. “Es bastante genial. Es genial, algo bueno que armamos y muy divertido cuando podemos hacer eso”, dijo Bautista.

Estadísticas

— Excepcional

En su excelente temporada de novato, Bautista tiene marca de 4-3 y efectividad de 1.71 en 62 juegos. Ha lanzado 63 entradas, permitiendo apenas 34 hits, 14 carreras (12 limpias), ha otorgado 20 boletos y propinado 83 ponches y la oposición le batea .158.