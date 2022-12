Excapitana de las Reinas del Caribe: Mi meta en 2023, es convertirme en madre

Santo Domingo.- La excapitana de las Reinas del Caribe, Prisilla Rivera, tiene sus metas claras para el 2023, convertirse en madre.

Pese a no ocultar su gran pasión por el voleibol, la probada atleta expresó que uno de sus objetivos principales, además de seguir reforzando fuera, es añadir un nuevo miembro a su familia.

“Quiero convertirme en madre, esa es una de mis prioridades el año que viene, de eso dependerá muchas cosas, ya que no retornaré a Filipinas a reforzar debido a que la liga no comenzará en febrero como esperaba”, refirió Rivera durante una entrevista en el programa radial Diamante Deportivo este jueves.

Las tres veces atleta olímpica manifestó que ha recibido ofertas de otros equipos, pero aún no toma una decisión al respecto.

“Yo me mantengo trabajando mi físico todos los días, hoy puedo decirte que iré a reforzar, como luego cambiar de opinión y dedicarme a mi familia”, apuntó la veterana jugadora.

Prisilla, quien cumplirá 38 años el 29 del presente mes, jugó este año como refuerzo en la Liga Profesional de Voleibol de Filipinas, consiguió el récord de más puntos en un partido con 44.

“Me sorprendí cuando me informaron sobre ese récord, no lo esperaba, solo jugué duro. Me notificaron que el tope era 41 puntos”, indicó.

Agregó que mantiene firme sus aspiraciones de convertirse en entrenadora, ya que, al momento de su retiro como jugadora, esa será la forma de mantenerse ligada al deporte que le apasiona.

Luego de más de 20 años en el voleibol, la eterna capitana quiere abrazar su nuevo reto que es ser comunicadora. Rivera lo haría como una segunda profesión, porque estudia la licenciatura en educación física.