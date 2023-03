Equipos se refuerzan en la agencia libre de la Lidom

Agencias:- La agencia libre de la Liga Dominicana de Béisbol es una realidad, los seis equipos que la conforman refuerzan sus planteles para salir en busca de la corona en el venidero torneo de la Lidom.

Tras cumplirse menos de una semana donde los jugadores podían negociar con los distintos conjuntos, aquí le mostramos algunos de los movimientos que se han realizado hasta ahora:

TIGRES DEL LICEY

Agencia libre: Radhamés Liz – LD, José De Paula – LZ, José Cisnero – LD, Danny Santana – UTIL

Vía cambio: Cam Robinson – LD, Miguel Andújar – OF/1B, Yunior Marte – LD,

TOROS DEL ESTE

Agencia libre: Yermín Mercedes – 1B/BD, Esmil Rogers – LD, Aneury Tavárez – OF, Webster Rivas – C, Rubby De la Rosa – LD,

Vía cambio: Narciso Crook – OF, Luis Mieses – OF, Víctor Robles – OF,

AGUILAS CIBAEÑAS

Agencia libre: Richelson Peña – LD, Carlos Paulino – C, Starlin Castro – INF, Leuris Gómez – LD, Eduar López – LD,

Vía cambio: Williams Jerez – LZ, Odalvi Javier – LD, Gilberto Celestino – OF,

LEONES DEL ESCOGIDO

Agencia libre: Wendell Rijo – INF, Orlando Calixte – INF, Junior Lake – OF, Yeison Asencio- OF, Abraham Almonte – OF, Sandber Pimentel – 1B,

Vía cambio: Marco Luciano – INF,

ESTRELLAS ORIENTALES

Agencia libre: Neftalí Feliz – LD,

Vía cambio: Julián Fernández – LD, Sammy Peralta – LD, Fernery Ozuna – LD, Johnkensy Noel – OF,

GIGANTES DEL CIBAO

No han anunciado movimientos