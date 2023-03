¡ En Hora buena ! RD comienza este sábado su participación en el Clásico Mundial de Béisbol

Santo Domingo:- Este sábado comienza la batalla de República Dominicana para validar su condición de mejor del mundo en béisbol.

Sandy Alcántara subirá al montículo para enfrentar a Venezuela, desde las 8:00 p.m., el primero de cuatro rivales en la ronda inaugural en el LoanDepot Park de la llamada Ciudad del Sol y donde se espera una multitud latina que pondrá a todo el mundo a vivir cómo se siente el béisbol caribeño.

“Sé lo que tengo que hacer ahí en el montículo. Estoy al cien por ciento, conozco a todos los bateadores que van a jugar en el Clásico en el equipo de Venezuela. No tengo por qué preocuparme y el sábado vamos a tener la oportunidad de poder competir”, comentó el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en el 2022.

El rival de Alcántara será Martín Pérez, quien sabe exactamente la potencia del equipo dominicano que va a enfrentar.

“Estoy preparado, creo que lo que he hecho y lo que hice en la temporada muerta me ayudará para este juego contra la República Dominicana, pero no solo es República Dominicana, tenemos que jugarle duro a todo el mundo”, dijo Pérez, en una rueda de prensa el viernes, previo a las prácticas de Venezuela en el terreno de la casa de los Marlins.