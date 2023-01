El proceso de ventas de los Nacionales sigue en el limbo

EFE:- Los Nacionales han estado en el mercado durante una buena parte del año pasado. La familia Lerner anunció por primera vez en abril que estaban estudiando las posibilidades de venta de la franquicia. Informes posteriores sugirieron que la familia tenía la esperanza de completar el proceso para las Reuniones de Invierno de principios de diciembre.

Eso obviamente no sucedió, y no parece que la resolución sea inminente. El blog Talk Nats informó el martes por la tarde que las negociaciones no estaban cerca de la línea de meta. Eso se alinea con sus informes de fines de noviembre, cuando Talk Nats escribió que la incierta situación de transmisión local de la franquicia relacionada con la disputa en curso de MASN impedía que los Lerner establecieran un precio aceptable con el grupo Ted Leonsis que había surgido como el favorito en las discusiones.

Los derechos de televisión siguen siendo el mayor problema en la venta de Washington. Como parte de los esfuerzos de reubicación para trasladar la franquicia de Montreal a Washington hace casi dos décadas, MLB (propietaria de los Expos/Nationals en ese momento) acordó vincular sus derechos de transmisión local a Mid-Atlantic Sports Network. MASN es propiedad conjunta de Nats y Orioles, pero la participación de propiedad de los Orioles es aproximadamente del 77%, mientras que los Nats poseen alrededor del 23%. Ese acuerdo, una condición para la reubicación de la franquicia en los derechos territoriales geográficos de los Orioles, limita los ingresos televisivos de los Nacionales al prohibirles vender los derechos de transmisión a una red deportiva regional.

Leonsis es dueño de NBC Sports Washington y casi seguramente preferiría transmitir los juegos de los Nacionales en esa red si tomara el control de la franquicia. Sin embargo, hacerlo requeriría negociar una salida del contrato de MASN con los Orioles, y no está claro si la organización de Baltimore tiene algún interés en hacerlo. MLB se ha involucrado en un intento de negociar un acuerdo entre las franquicias, pero no hay indicios de que hayan progresado hasta este punto.

La incertidumbre sobre los ingresos futuros de la televisión local es una preocupación obvia para un posible comprador. En ese contexto, ahora es una pregunta real si la familia Lerner venderá una participación mayoritaria. Talk Nats sugirió que es posible que los Lerner cambien a vender una participación minoritaria de la franquicia. Chelsea Janes y Barry Svrluga del Washington Post se hicieron eco de ese sentimiento esta noche y escribieron que los Lerner ahora parecen más propensos a contratar a un socio minoritario que vender la franquicia por completo. No se ha decidido nada formalmente. Tanto Talk Nats como el Washington Post sugieren que las posibilidades van desde ningún cambio en la estructura de propiedad hasta un acuerdo de una participación minoritaria o una venta de la participación mayoritaria.

Janes y Svrluga sugieren que un término medio puede ser vender una participación minoritaria con un camino para que ese comprador se haga cargo de la propiedad mayoritaria en el futuro. La familia Dolan tomó ese rumbo con los Guardianes el verano pasado, vendiendo de inmediato aproximadamente el 25-30% de la franquicia a David Blitzer en un acuerdo que, según se informa, le da a Blitzer la opción de comprar el control mayoritario seis años después.

Es una saga en curso que obviamente no se ha resuelto como la familia Lerner había previsto. Todavía hay una miríada de posibilidades que se ciernen sobre la franquicia mientras este proceso permanezca en el aire. La franquicia está en medio de una reconstrucción completa y se quedó sin el peor equipo de las mayores la temporada pasada. Hicieron algunas inversiones de agente libre a corto plazo este invierno, trayendo a Dominic Smith , Corey Dickerson , Jeimer Candelario y reteniendo a Erasmo Ramírez con contratos de un año por un valor combinado de $ 10.25MM. Su mayor inversión de la temporada baja fue un pacto de $ 13 millones por dos años para el titular Trevor Williams .

Roster Resource proyecta la nómina de jugadores de la franquicia en alrededor de $104 millones. Eso es $ 31MM al sur de la cifra del Día Inaugural de la temporada pasada. Sería la nómina de apertura de temporada más baja de la franquicia desde 2012, aunque es posible que el gerente general Mike Rizzo y su personal tengan más espacio para gastar para agregar uno o dos objetivos veteranos para complementar una lista joven.