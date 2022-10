El nuevo campeón mundial de boxeo de República Dominicana Carlos «Caballo Bronco» agradece a todo el país por el respaldo recibido

Santo Domingo:- Luego de su aplastante victoria el pasado sábado ante el mexicano Juan Macias Montiel que lo llevaron a la conquista del título mundial del peso mediano (160 libras) que avala el Consejo Mundial de Boxeo, el púgil dominicano Carlos Caballo Bronco Adames, agradecido a todos los dominicanos su respaldo brindado antes y durante el combate mundialista que fue celebrado en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Con el triunfo Adames se convirtió en el cuarto campeón de manera simultánea para la República Dominicana, siendo la primera vez que esto sucede en la historia del boxeo criollo. Los otros monarcas universales con que cuenta el país son. Erick Rosa, Héctor Luis García y Alberto Puello.

Según Adames la racha de campeones para la República Dominicana continuará, porque dijo estar seguro que boxeadores como Elvis Severino, Michel la Zalza Rivera entre otros desde que le llegue su oportunidad también serán campeones del mundo.

«Quiero decirles a todas mis gentes de la República Dominicana, que gracias por su apoyo, por sus bendiciones, por sus buenos deseos y por sus vibras, todas llegaron, este título es de ustedes y espero que lo disfrutemos juntos y aprovecho para enviarle un saludo especial a todas mis gentes de Elías Pina que estaban tan pendiente a este combate», dijo Adames momentos después del combate.

Con relación al combate declaro que le resulto más cómodo de lo que esperaba en vista de que en ningún momento se vio en apuros ni tampoco sintió la potencia de los puños de Montiel, quien venia con la fama de ser buen pegador.

Preciso que desde el mismo primer asalto se dio cuenta que Montiel le tenía mucho respeto y nunca se quiso acercar por eso decidió ser el quien siempre llevara la ofensiva del combate y el plan funciono a la perfección.

Sobre el hecho de que peleo a la zurda durante todo el trayecto del combate, Adames declaro que es un boxeador que puede pelear a ambas manos y notó que a la izquierda le estaba funcionando su plan por eso decidió continuar todo el camino así.

«Desde el principio noté que sentía respeto por mí, nunca quiso acercarse fue por eso que decidí llevar yo la ofensiva siempre. Estaba a la zurda, porque como peleo a las dos manos y vi que las cosas me funcionaron por eso me fui así durante toda la pelea», declaro Adames.

El combate se decidió en el tercer asalto cuando Adames conecto una combinación de potentes golpes a la cabeza de Montiel que lo dejaron inmovilizado lo que provocó la intervención del árbitro decretando la victoria para el dominicano.

Luego del triunfo Adames de 28 anos de edad y nativo de Elías Pina, quedo con marca profesional de 22 victorias e contra de una sola derrota y 17 nocauts en cambio Montiel puso su récord en 23 triunfos, seis derrotas, dos empates y 23 nocauts.

Adames se convirtió en el segundo boxeador dominicano que gana un título mundial en las 160 libras. El primero fue Julio César Green.

Entre todos los campeones mundiales que ha tenido la República Dominicana, Adames es el quinto avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Los anteriores fueron Eleoncio Mercedes, Héctor Acero Sánchez, Luis «Cucuso» Santana y Elio Enai Rojas.

El mismo título ganado por Adames la noche del sábado 8 del corriente mes fue el mismo que en un momento determinado tuvieron boxeadores de la talla de Marvin Hagler y Sugar Ray Leonard entre otros

En otro orden Adames, aprovecho la ocasión para pedirle disculpas a Juan Macias Montiel, a todos los mexicanos y el público en general suscitado en día del pesaje donde el púgil dominicano luego de que bajar de la báscula se negó a saludar a Montiel.

«No fue el mejor espectáculo, créanme que no hay nada personal, simplemente en momentos como esos uno tiene la adrenalina muy alta y esas cosas pasan, ahora bien todo el que me conoce sabe el tipo de persona que soy, luego de que baje del ring lo primero que hice fue ir al camerino de Montiel para saludarlo y saber de su salud, además es bueno que sepan que siento mucho cariño y respeto por los mexicanos, ellos me adoran e incluso mi preparación la termine en México y la verdad que me sentí como en casa, de todas maneras les pido excusas a Montiel, a su equipo y a todo el público por lo sucedido», dijo.

Con relación a su próximo compromiso dijo que no sabe nada aun, pero dejo claramente establecido que está listo para cualquiera de los grandes campeones de la división incluyendo boxeadores de la talla de Guillermo Munguía, Jermall.

Charlo entre otros buenos peleadores.

Con relación a su regreso al país, señaló que será en los próximos días tan pronto y cuando termine algunos asuntos protocolares estará de regreso al país.

Expreso que tiene deseos inmensos de retornar a República Dominicana para juntos celebrar el éxito alcanzado el pasado sábado en la ciudad de Los Ángeles