El Gobierno destinará 375 millones de euros al deporte español en 2023

Santo Domingo:- El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, presentó este viernes mañana en Madrid la partida presupuestaria asignada dentro de los Presupuestos Generales del Estado a cultura y deporte, que asciende a 1.804 millones de euros (la más alta de la historia de España), un 13,5% más que el año anterior, de los cuáles además 375 millones corresponderán exclusivamente al deporte.

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), entró a desglosar la partida presupuestaria destinada por el gobierno español al ámbito deportivo, “la más cuantiosa de la historia” con 375 millones de euros, un 20% más que la partida aprobada para 2022, que refleja el “compromiso del gobierno con una profunda modernización del deporte” según el presidente del CSD.

Dentro del montante total, el presupuesto ordinario quedó establecido en 235 millones, 27 más que el año anterior, que estarán destinados fundamentalmente, como explicó Franco, a la “profesionalización del fútbol femenino”, la “modernización de los Centros de Alto Rendimiento” (CAR) y sus instalaciones (27 millones), y a los programas “Team España Élite” y “Team España Estratégico”, dos sistema de ayudas orientados a mejorar la preparación de los deportistas españoles para los Juegos Olímpicos de París 2024, incluidos los paralímpicos.

Los programas de ayudas “Team España” repartirán un total de 48 millones durante 3 años, a 16 millones anuales, y su asignación seguirá según Franco “criterios puramente técnicos” gestionados por las federaciones que concurran a la cita parisina, que “harán un listado de deportistas susceptibles de ser ayudados”.

“Lo que buscamos es que los deportistas españoles tengan lo mejor que hay en el mundo del deporte y preparen los Juegos Olímpicos lo mejor posible, a nivel de técnicos, medios materiales, y todo lo demás, para que lleguen en las mejores condiciones” aseguró el presidente del CSD, que además lanzó un reto: “Queremos repetir el éxito de Barcelona’92, no es fácil, pero lo vamos a conseguir”.

En clave olímpica, el COE contará por su parte con una partida de 875.000 euros, y el Comité Paralímpico, con 400.000 euros, manteniendo los niveles de 2019 y 2020 (últimos años no olímpicos ni paralímpicos).

Además del presupuesto ordinario, el deporte español contará dentro de esos 375 millones de euros con el fondo del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que asciende a 140 millones, siendo el gobierno español “el único de la Unión Europea” que ha incluido el deporte en dicho fondo, indicó Franco.

Sobre los 140 millones del fondo, de los cuáles ya se han invertido 101, el presidente del CSD detalló que “se destinarán a Plan Social, igualdad e integración en el deporte, digitalización y modernización del ecosistema deportivo”, y anunció qué cantidades corresponderían a cada punto: 16 millones al Plan Social, 55,2 millones a la digitalización, y 69 millones a transición ecológica.

José Manuel Franco destacó también los 57,8 millones de euros destinados dentro de la partida presupuestaria a las federaciones deportivas españolas, dos millones más que el año anterior, y presumió nuevamente del compromiso del gobierno español con el deporte: “Con los presupuestos de 2023, este gobierno lleva 1149 millones invertidos en deporte en 4 años, superando la cifra de los mil millones que se marcó al inicio de la legislatura”.

Para acabar, Franco volvió a pronunciarse sobre la polémica instaurada en la selección española de fútbol femenino: “Respeto los motivos que puedan tener las jugadoras que han decidido no acudir por el momento a las convocatorias, han dicho que no se sienten anímicamente preparadas por el momento, y la federación no va a sancionarlas por ahora, están abocados a entenderse, dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo”.