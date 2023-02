Curry espera regresar poco después del receso del Juego de Estrellas

EFE:- Stephen Curry espera volver a trabajar en la cancha durante el receso del Juego de Estrellas, pero luego se perderá tiempo mientras se recupera de una lesión en la pierna izquierda.

El actual Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA se perdió su cuarto partido consecutivo después de lesionarse contra Dallas el 4 de febrero en una colisión mientras defendía a McKinley Wright IV mientras conducía hacia la canasta. La rodilla de Wright golpeó la espinilla de Curry.

«Fue un golpe bastante grande que sacudió el hueso y los ligamentos allí, que eran todos los términos que no sabía que existían antes», dijo Curry. “Fue solo una cuestión de tiempo. Si mi pie está elevado y es más como una contusión, puedes lidiar con eso, pero debido a que mi pie estaba plantado y tenía mucho peso, la fuerza del impacto fue un poco más grave de lo que quería».

Curry dijo que probablemente tendrá una mejor idea de la línea de tiempo y una posible fecha objetivo para su regreso una vez que realmente pruebe la pierna en la cancha. Un examen de resonancia magnética mostró desgarros parciales en el ligamento tibiofibular superior y la membrana interósea en la pierna izquierda. También tenía un hematoma.

Debido al daño en los ligamentos, Curry dijo que es difícil saber cuánto tardará en recuperarse.

“Al principio sentí que era una contusión normal, solo una muy seria, por eso fui al banco y pensé que podría quitármelo de encima, luego me levanté del banco y sentí algo diferente y fue como ‘No, eso no está bien’”, dijo Curry. “Sabía que era algo más que una contusión normal porque no podía ponerle peso y estaba cojeando. Afortunadamente, no había huesos rotos ni nada”.

Curry espera dar la bienvenida al guardia recién adquirido Gary Payton II y tener a todos saludables para tratar de hacer una carrera en otro título. Curry promedia 29,4 puntos, 6,3 rebotes y 6,4 asistencias. Se perderá el Juego de Estrellas, pero posó con su camiseta número 30 del Oeste.

Curry se perdió su partido número 19 en general esta temporada para los campeones defensores, 11 de ellos con un hombro izquierdo parcialmente dislocado. Sigue confiando en las posibilidades de Golden State a pesar de sus dificultades e inconsistencias.

“Sé que somos un equipo diferente al que éramos, sé que tenemos desafíos diferentes a los que tuvimos el año pasado, pero aun así se ha demostrado que si estamos saludables, llega el momento de los playoffs y tenemos la oportunidad de entrar en una serie. que somos difíciles”, dijo Curry. “Ahí es donde está todo el optimismo hasta que se demuestre lo contrario”.