Correa perdió el trato con los Gigantes y terminó con los Mets

MLB:- Los fanáticos de los Gigantes de San Francisco pasaron una semana deleitándose con las buenas noticias: Carlos Correa llegaba al Área de la Bahía, atraído por un mega acuerdo por valor de $350 millones durante 13 años.

Y luego, así como así, él dos veces All-Star se fue, robado por los Mets de Nueva York y el dueño adinerado Steve Cohen.

Para los fanáticos de ambos equipos, fueron 24 horas asombrosas y al revés. San Francisco se despertó el martes por la mañana esperando que los Giants presentaran al jugador de 28 años vestido de negro y naranja. Luego, la conferencia de prensa fue cancelada sin explicación.

Cuando The Associated Press informó unas horas más tarde que se había señalado un problema médico durante el examen físico de Correa, los fanáticos en otros lugares, pero especialmente en Nueva York, comenzaron a lamer sus chuletas.

El siguiente zapato cayó mientras la mayoría de los fanáticos dormían. El agente de Correa, Scott Boras, se puso rápidamente a trabajar para encontrar nuevos pretendientes, y la oferta de Nueva York por 12 años y 315 millones de dólares fue suficiente para atraer a Correa a la Gran Manzana.

La noticia del acuerdo de Correa con los Gigantes salió a la luz el 13 de diciembre. He aquí un vistazo de cómo ese acuerdo nunca se llevó a cabo.

¿QUÉ PASÓ CON EL CONTRATO DE $350 MILLONES DE CORREA CON SAN FRANCISCO?

The Associated Press informó sobre el acuerdo nocturno de Correa con San Francisco después de las reuniones de invierno del béisbol, citando a una persona familiarizada con las negociaciones. Se concedió el anonimato a la persona porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso y no había sido anunciado por el equipo.

Esa práctica es común en el béisbol. Las noticias de grandes firmas de agentes libres aparecen con frecuencia cuando se llega a un acuerdo, pero los equipos y los jugadores rara vez confirman el trato hasta que se seca la tinta del contrato. Y todos los contratos de los jugadores están sujetos a exámenes físicos. Por lo general, esos exámenes se tratan como una formalidad. Ocasionalmente, surge un problema real.

Los Mets lidiaron con su propio contratiempo físico en 2021, cuando se negaron a fichar a la selección de primera ronda Kumar Rocker por preocupaciones con sus exámenes médicos.

Pero nunca un agente libre de la calaña de Correa había desechado un acuerdo completo como este.

“Los Gigantes indicaron en todo momento que querían seguir negociando con Carlos, y lo entendimos”, dijo Boras. “Negociamos con los equipos durante 12 horas y nunca supimos de los Giants durante ese tiempo”.

Farhan Zaidi, presidente de operaciones de béisbol de los Giants, emitió solo una breve declaración el miércoles.

“Si bien tenemos prohibido divulgar información médica confidencial, como dijo públicamente Scott Boras, hubo una diferencia de opinión sobre los resultados del examen físico de Carlos”, dijo Zaidi. “Le deseamos lo mejor a Carlos”.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS GIGANTES?

Es otro gran olor a agencia libre para la oficina principal de Zaidi. Otro duro invierno para los Gigantes despechados y su base de fanáticos cada vez más impacientes también. San Francisco tuvo foja de 81-81 la temporada pasada para perderse los playoffs un año después de un récord de franquicia de 107 victorias y un título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Giants estaban decididos a crear cierta estabilidad a largo plazo en el medio del cuadro y podrían estar tambaleándose por este golpe por un tiempo. Zaidi ha recibido críticas por no haber podido conseguir un agente libre de primer nivel, y San Francisco ya se balanceó y falló en Aaron Judge esta temporada baja: los Yankees de Nueva York lo volvieron a presentar el miércoles después de finalizar un contrato de nueve años y $ 360 millones.

San Francisco tiene al campocorto veterano Brandon Crawford firmado hasta 2023, pero ha insinuado que podría ser este. También ha lidiado con lesiones en los últimos años y estuvo limitado a 118 juegos la temporada pasada.

Correa iba a ser su heredero aparente y el rostro de la franquicia durante más de una década.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS MET?

Cohen lo está haciendo como ningún otro propietario lo ha hecho antes.

Un año después de que el club de 101 victorias perdiera en la ronda de comodines de la Liga Nacional ante San Diego, los Mets sienten que han agregado la pieza que faltaba para convertirlos en un contendiente de la Serie Mundial, gracias a la capacidad de Cohen para pagar la factura.

La incorporación de Correa, pendiente de un examen físico exitoso, aumentaría la nómina de impuestos de lujo de los Mets el próximo año a $ 394 millones, colocándolos en camino para pagar un impuesto récord de alrededor de $ 120 millones, casi el triple del máximo actual de $ 44 millones establecido por Los Ángeles 2015. Dodgers. Las estimaciones cambiarían si el acuerdo de Correa incluye dinero diferido o si Nueva York intercambia jugadores.