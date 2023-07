Colocan a Juan Soto en radar de Yanquis

New York.- Los Yankees tienen problema con su ofensiva, que no es buena y realmente no ha sido una buena alineación durante varios años.

La alineación de los Mulos necesita absolutamente un lavado de cara desesperadamente y, los Yankees tienen el objetivo perfecto disponible con el dominicano Juan Soto, quien podría ser el complemento perfecto para acompañar en la alineación a Aaron Judge.

Soto es un bate de ensueño en el Yankee Stadium y para el róster actual de los Yankees. Es zurdo con poder en todos los lados del terreno, pero como hemos visto cuando juega en el Yankee Stadium se aprovecha del corto jardín derecho.

Suben a Deivi García

Los Yankees subieron a las mayores al ex prospecto dominicano Deivi García. Es la segunda vez que es ascendido en esta temporada.