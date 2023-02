Anunciaron los cuatros equipos clasificados en la Serie del Caribe

CARACAS:- El director técnico de la Serie del Caribe, Carlos Bauzá, anunció oficialmente los cuatro equipos clasificados y el programa de juegos para la jornada de semifinal prevista para hoy jueves, luego de concluir el último partido de la ronda clasificatoria.

Bauzá informó que, luego de aplicarse el sistema de desempate que estipula el reglamento de la Serie del Caribe, los equipos clasificados son 1. México (5-2) 2. Venezuela (5-2) 3. Colombia (4-3) y 4. República Dominicana (4-3).

Sección Serie del Caribe 2023

De tal manera, hoy a las 2:30 pm ET jugarán en el Estadio Forum de La Guaria República Dominicana vs. México y a las 6:30 pm ET en el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada Colombia vs. Venezuela.

Los ganadores jugarán un día después por el primer lugar y los perdedores lo harán discutiendo el tercer lugar, por vez primera en la historia de las Series del Caribe.

El dueño de la casa Leones del Caracas venció a Vaqueros de Montería 7-4 y clasificó a las semifinales de este jueves, en partido celebrado en el estadio Monumental Simón Bolívar de esta ciudad, y que cerró la ronda clasificatoria de la 65 Serie del Caribe Simple TV Gran Caracas 2023.

República Dominicana venció el miércoles a Curazao en la última jornada de la primera ronda y se unió a México y Colombia que por adelantado habían asegurado presencia en las semifinales de la Serie del Caribe.

Puerto Rico, por su parte, superó al líder México, que contabilizó un registro de 5-2. Sin embargo, los boricuas quedaron eliminados tras la victoria de los Leones del Caracas. La novena puertorriqueña quedó con foja de 4-3. Panamá (3-4), por su parte, se despidió del torneo al derrotar a Cuba (1-6), que terminó último en la tabla de posiciones. Ambos equipos ya estaban eliminados. Los curazoleños (2-5) también quedaron eliminados.