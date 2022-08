Alpine anuncia a Piastri como compañero de Ocon para 2023

Eso sí, Alpine prometió a Piastri que tendría un asiento en Fórmula 1 en 2023 y han cumplido su palabra. El joven australiano será el sucesor de Alonso tras su marcha a Aston Martin y compartirá equipo con Esteban Ocon. Sin duda, su palmarés en categorías inferiores es envidiable y después de haberlo ganado todo, se esperan grandes cosas de él en el Gran Circo.

«Oscar es un talento brillante y único. Estamos orgullosos de haberle criado y apoyado en los difíciles caminos de las fórmulas junior. Con nuestra colaboración en los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse, madurar y convertirse en un piloto que es más que capaz de dar el paso de ascenso a la Fórmula 1», ha destacado Otmar Szafnauer, jefe del equipo.

Piastri ha estado ligado a Alpine desde su éxito en la Fórmula Renault Eurocup en 2019, el cual le permitió dar el salto a las categorías soporte de la Fórmula 1. En 2020, se llevó el título de la Fórmula 3 tras una batalla muy bonita y ajustada ante dos jóvenes talentos que también están en contención para llegar al Gran Circo, Théo Pourchaire y Logan Sargeant.

Su 2021, en su estreno en Fórmula 2, fue mucho más dominante, donde no tuvo piedad con sus rivales y se llevó un total de seis victorias para certificar matemáticamente el Campeonato a falta de dos carreras para el final. Además, sanó una de sus principales debilidades, el ritmo a una vuelta, al llevarse las cinco últimas Poles. Tras un 2022 de aprendizaje, es momento de empezar codearse con los mejores.

Con su rol de reserva, Piastri también podrá tener una toma de contacto con el A522 de este año en dos sesiones de Libres 1, las cuales obligatoriamente deben estar destinadas a jóvenes pilotos que aún no han debutado en la categoría reina. Esas dos horas de rodaje -aún se desconoce en qué circuito será- le serán de gran ayuda para preparar 2023.

En el comunicado de Alpine hay palabras de Szafnauer, pero no de Piastri, lo que ha levantado sospechas y ha hecho a más de uno pensar que se puede tratar de un caso parecido al de . Pocos minutos después de que se emitiera el comunicado, se ha comprobado que así es: Piastri asegura que no ha firmado nada y que no pilotará para Alpine en 2023.