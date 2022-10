14 de Octubre Día Mundial de la Donación de Órganos y Trasplantes

Santo Domingo:– Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, por tanto, es posible que se haya confundido con el Día Europeo de la Donación y el trasplante de Órganos, que es una fecha variable y se celebra el segundo sábado de octubre.

¿Quién no conoce a Selena Gómez? Se trata de la ex actriz de Disney, además de una cantante famosa y ex novia de Justin Bieber. Esta chica tuvo que frenar su carrera en ascenso porque tenía la enfermedad lupus, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a si mismo destruyendo diferentes órganos. En el caso de Selena sus órganos dañados eran los riñones.

Sin embargo, esta joven logró sobrevivir debido a un gesto desinteresado de su mejor amiga Francia Raisa, quién decidió donarle uno de sus riñones y así alargar la vida de la cantante.