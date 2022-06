Thalía muestra los moretones en su piel y revela la causa

La artista mexicana Thalía, adelantó que anda en algo muy emocionante de lo que no puede revelar mucho. En medio de esa vorágine de grabación, maquillaje, cambios de ropa y demás, la también actriz mostró los moretones que tiene en sus piernas.

Unas imágenes que publicó en las redes, concretamente su perfil e historias de Instagram, y que generaron la reacción inmediata de sus fans. Querían saber cómo estaba y a qué se debían esas señales, ella les tranquilizó.

“Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, ¡toda una trouper 4 ever! Vamos, ¡continuemos rodando!”, escribió.

Los golpes que se da, a los movimientos de baile sin parar y la vorágine de trabajo en la que está inmersa para llevar lo mejor a su público.

“Así me dejaron las coreografías de mi nuevo proyecto”, prosiguió.

“Intenso lo que les tengo preparado… Wow, así quedó mi hombro del corsét que traje por 6 horas… He estado corriendo de aquí para allá que de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y tropiezo con la esquina de algunas de las máquinas o tripies de luces y bueno pues eso es la actividad que hay detrás de un proyecto tan querido y tan apasionado como este”, describió a quienes no cesaron de preguntarle cómo estaba.

Sus palabras lo dicen todo, feliz y entusiasmada, a pesar de lo también accidentada. Thalía cuenta los días para poder compartir con sus fans el sorpresón que les tiene preparados. Todo es por y para ellos.