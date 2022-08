Rinden tributo a Diego Verdaguer en gira «Siempre Te Amaré Tour»

Este mes de agosto, comenzó la gira de conciertos «Siempre Te Amare Tour», de Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer, en los Estados Unidos.

La gira, que originalmente incluía al cantante Diego Verdaguer, quien desafortunadamente falleció a principios de este año, es un tributo a su vida y carrera artística.

A través de un Holograma, se siente que Diego esta presente y una fan escribió «aunque haya partido Diego, no nos han permitido olvidarlo, con ese tour que han realizado, es como también hubiera el, participado».

Madre e Hija dan lo mejor de ellas, en este concierto inolvidable que incluye canciones emblemáticas, una producción de primera realizada por Ana Victoria, vestuarios espectaculares y muchas emociones encontradas.

Parte del concierto es dedicado a Diego Verdaguer donde cantan los éxitos del interprete como «Pídeme», «Quien de Los Dos Será», «Pasa Discos» y «Mi Buen Corazón», en un set especial.

«Siempre Te Amare Tour» tiene ya mas de 24 fechas confirmadas, incluyendo ciudades como Denver, Salt Lake City, Seattle, Portland, El Paso, Phoenix, San Diego, Riverside, McAllen, San Antonio, Dallas, Houston y Chicago.

“Algunas personas jamás nos dejan, son eternas… se convierten en la luz de cada día, en el impulso que hace que el corazón lata; su esencia se queda, es permanente. Él siempre dijo que la música es tan mágica y maravillosa, que podía curar el alma. Las dos mujeres que más amó continúan fieles a su recuerdo y principios, por eso cumplirán con el compromiso ante el público de seguir honrando su memoria y espíritu por todo lo alto”, dijeron las cantantes.

Temas de Amanda Miguel como, «Él Me Mintió», «Castillos», «Dudas», «Así No Te Amará Jamás», «Hagamos Un Trato» y de Ana Victoria, «Si Mañana No Me Ves» y «Yo No Lloro Por Llorar», no pueden faltar en esta gira histórica.

Próximamente estarán de gira en México, Centroamérica y Sudamérica.