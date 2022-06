Presentarán este jueves en el Jet Set el evento a Merengazo Limpio con Bonny Cepeda, Diomedes Núñez, Peña Suazo y Dahian el Apechao

Santo Domingo:- El Jet Set, la discoteca de más prestigio en el país- acogerá este jueves 23 a partir de las 9 de la noche el evento “A Merengazo Limpio”, donde compartirán tarima tres de las importantes orquestas de merengue de la República Dominicana.

Alberto Bernabé “Bebeto”, productor del evento informó que las orquestas que actuarán serán la banda Gorda de José Virgilio Peña Suazo, Diomedes y el Grupo Mío, así como la orquesta del maestro Bonny Cepeda.

A juicio de Bebeto los tres grupos anunciados para actuar en el Jet Set, este jueves representan parte de la historia del merengue dado la gran cantidad de éxitos que han podido colocar en el gusto popular de los dominicanos y el resto del mundo.

“Cuando tu pasa revista a la historia musical de Bonny Cepeda, Diomedes y Peña Suaza encontrará que sus éxitos has trascendido más allá de nuestro país. Ellos son parte de la esencia y de la historia del merengue, por lo que es un lujo para cualquier escenario y país poder presentarlo en una misma noche”, dijo Bebeto.

El afamado productor de televisión y espectáculos, recordó que el maestro Bonny Cepeda tiene una discografía que data desde los años 70s hasta estos tiempos, mientras que la vigencia de Diomedes inició en los 80s y se mantiene en la actualidad en tanto Peña Suazo irrumpió en la escena musical en los 90s y desde entonces se ha mantenido en el gusto popular.

“Que dominicano no ha escuchado o conoce el tema hay doctor, que caliente estoy, la gran manzana se pudre, la fotografía y asesina entre otros de Bonny, pero quien no conoce Las estrellas brillaran, Esto es pa hombre, Merenguero desde chiquito y otros de Diomedes, no creo que ningún dominicano se resista a bailar temas como Pa lo que sufren, Candela pura, Subido en el palo, Mi mujer me gobierna entre otros más de Peña Suazo”, recordó Bebeto.

En otro orden Bebeto informó que los asistentes al Jet Set este jueves no solo bailarán y disfrutarán el merengue tradicional para la ocasión representado por Bonny Cepeda, Diomedes Núñez y Peña Suazo, sino que también podrán bailar el merengue de estos tiempos o merengue de calle el cual estará representado por Dahian el Apechao.

Dahian el Apechao es uno de los principales exponentes del Merengue de Calle y su impacto ha sido tan fuerte que incluso es parte de la nueva producción musical del mundialmente famoso artista puertorriqueño Bad Bunny.

En otro orden Bebeto informó que las boletas para asistir al Jet Set este jueves pueden ser adquiridas en Tickets Fácil, Uepa Tickets, CCN Jumbo, Súper Mercado Nacional, o llamando a los teléfonos 849 739-3405, 809 535- 4145.