Los Emmys fueron para ‘Succession’, ‘Ted Lasso’, Zendaya, Jason Sudeikis y Jean Smart

El drama de HBO “Succession” y la comedia “Ted Lasso” obtuvieron los máximos honores en los Premios Emmy en una ceremonia que distribuyó sus premios entre los ganadores repetidos y también honró a varios novatos.

“Succession” ganó el premio a la mejor serie dramática en los premios Emmy. La tercera temporada del drama de HBO protagonizado por Brian Cox y Jeremy Strong sobre un monarca de los medios y los niños que buscan sucederlo se llevó el premio principal el lunes por la noche, al igual que la segunda temporada en 2020.

“The Crown” de Netflix ganó el premio al mejor drama el año pasado. , cuando “Succession” estaba entre temporadas. “Succession” venció a sus competidores “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Ozark”, “Severance”, “Squid Game”, “Stranger Things” y “Yellowjackets”.

Zendaya, Jason Sudeikis y Jean Smart fueron ganadores repetidos en los Premios Emmy el lunes, ya que la ceremonia también honró a varios ganadores por primera vez, incluidos Lizzo, Lee Jung-jae de “Squid Game” y Quinta Brunson y Sheryl Lee Ralph de “Abbott Elementary”.

Se acuñaron varios nuevos ganadores del Emmy, con Lizzo, Lee Jung-jae de “Squid Game” y Quinta Brunson y Sheryl Lee Ralph de “Abbott Elementary” recolectando trofeos.

“Gracias por crear un espacio tan seguro para hacer este programa tan difícil”, dijo Zendaya, dos veces ganadora de “Euphoria”, la serie dramática sobre los adolescentes y su difícil mayoría de edad.

“Mi mayor deseo para ‘Euphoria’ era que pudiera ayudar a curar a la gente. Gracias a todos los que han compartido su historia conmigo. Los llevo conmigo y los llevo con” su personaje, Rue, también, dijo Zendaya.

Sudeikis ganó su segundo trofeo consecutivo por la comedia de fútbol “Ted Lasso”, con Smart igualando ese botín por la comedia centrada en el stand-up “Hacks”. Sudeikis dio un saludo poco común en la entrega de premios a los consumidores de televisión.

“Gracias a las personas que ven este programa y lo disfrutan tanto como a nosotros nos gusta hacerlo”, dijo.

Ralph detuvo la entrega de los Premios Emmy al aceptar el premio a la mejor actriz de comedia de reparto por “Abbott Elementary” con una breve pero conmovedora canción de afirmación.

“Soy una especie en peligro de extinción, pero no canto una canción de víctima. Soy una mujer, soy una artista y sé dónde pertenece mi voz”, dijo a gritos. Luego alentó a cualquiera que dude de su sueño: “Estoy aquí para decirles que así es como se ve creer”.

La audiencia, incluyendo a Lizzo y muchas de las estrellas más importantes de la televisión, se pusieron de pie para animar a Ralph.

Cuando la propia Lizzo aceptó el premio a la mejor serie de competición por “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, ofreció otra emotiva charla de ánimo.

“Cuando era niña, todo lo que quería ver era a mí en los medios. Alguien gordo como yo, negro como yo, hermoso como yo”, dijo el artista musical.

El coprotagonista de “Ted Lasso”, Brett Goldstein, ganó el premio a actor secundario de comedia, mientras que Matthew Macfadyen de “Succession” y Julia Garner de “Ozark” obtuvieron honores de actor secundario de serie dramática.

“Es un gran placer y un privilegio para mí interpretar este regalo loco de un papel en este maravilloso espectáculo”, dijo Macfadyen al aceptar el trofeo por su papel como miembro intrigante de una familia del imperio de los medios.

Garner estuvo entre los ganadores que aprovecharon cubrir todas las bases al agradecer a su esposo y a otras personas en un mensaje en pantalla.

“The White Lotus” recolectó varios honores, incluida la mejor serie limitada o de antología.

El presentador Kenan Thompson inauguró los Emmy con un tributo a la televisión, descartando a Tik-Tok como una “pequeña televisión vertical” y un número musical saludando los temas principales de la serie, desde “Friends” hasta “The Brady Bunch” y “Game of Thrones”.

Una vez que la música se detuvo, Thompson proporcionó un momento de caída del micrófono, anunciando a Oprah Winfrey como la primera presentadora.

Winfrey subió al escenario con una estatuilla de los Emmy y declaró que la noche fue “¡una fiesta!”. El primer premio de la noche fue para Michael Keaton por su papel en “Dopesick”. Winfrey y Keaton se abrazaron antes de que ella le entregara su trofeo.

“Significa algo”, dijo Keaton sobre el premio por interpretar a un médico cariñoso atrapado por la adicción a sus pacientes. Continuó recordando la “magia” de conocer la televisión cuando su padre ganó un set en una rifa y agradeció a sus padres por no burlarse de sus intentos juveniles de actuar.

Amanda Seyfried ganó el trofeo de actriz principal de serie limitada por “The Dropout”, en la que interpretó a la desafortunada niña prodigio de Silicon Valley, Elizabeth Holmes. Agradeció a una lista de familiares y colegas e incluso a su perro, Finn.

Murray Bartlett ganó el premio al mejor actor de reparto por la serie limitada de “The White Lotus”, una tragicomedia ambientada en un centro turístico de Hawái. Jennifer Coolidge, quien ganó el premio a la mejor actriz de reparto por el programa, deleitó a la audiencia bailando con la música que pretendía interrumpir su discurso de agradecimiento.

El premio al mejor programa de entrevistas de variedades fue para “Last Week Tonight with John Oliver”, y el especial de stand-up “Jerrod Carmichael: Rothaniel” ganó como mejor guion para un especial de comedia.

“Buenas noches a todos. Me iré a casa. No soy como un mal ganador, pero me iré a casa porque no puedo superar esto en este momento”, dijo un superado Carmichael a la audiencia.

El comienzo vibrante del programa del lunes fue muy diferente de los mejores contendientes de drama que incluyen la violentamente distópica “Squid Game”, la sombría sátira del lugar de trabajo “Severance” y “Succession”, sobre una familia poderosa y despiadada. Incluso el nominado a la comedia “Ted Lasso”, el campeón defensor, tomó un giro oscuro en la narración de historias.

Las primeras llegadas a la alfombra dorada del programa dieron un tono divertido y optimista a pesar de que las temperaturas rondaban los 80 grados con una humedad fuera de temporada en el centro de Los Ángeles. El glamour estaba de vuelta con un poco de brillo metálico y mucho color brillante mientras una Britt Lower de otro mundo, Old Hollywood Elle Fanning y sus compañeras estrellas posaban para los fotógrafos.

Aunque “Succession” de HBO, que ganó el premio a la mejor serie dramática en 2020, y “Ted Lasso” de Apple TV+ se consideran las principales candidatas a los principales honores de serie, existe la posibilidad de sorpresas. “Squid Game” de Netflix, una sensación mundial, sería la primera serie dramática en idioma no inglés en ganar un Emmy.

En el lado de la comedia, el aclamado recién llegado de ABC “Abbott Elementary” podría convertirse en el primer programa de transmisión en ganar el premio a la mejor comedia desde “Modern Family” de la cadena en 2014. También se encuentra entre los pocos contendientes este año, junto con “Squid Game”. presentar un número sustancial de nominados de color.

En las ceremonias de artes creativas de los Emmy celebradas a principios de este mes, el programa de estilo falso documental sobre educadores en una escuela de Filadelfia con fondos insuficientes ganó el trofeo a la mejor serie de comedia. “Succession” ganó el premio de casting de serie dramática.

“The Crown”, la gran ganadora del año pasado, no estuvo en la carrera esta vez porque se quedó fuera del período de elegibilidad para los Emmy. El relato dramatizado del reinado y la vida familiar de la reina Isabel regresará para su quinta temporada en noviembre, mientras Gran Bretaña lamenta la pérdida de su monarca con más años de servicio, quien murió el jueves a los 96 años.

L.A. Times