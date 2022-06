Gloria Estefan se pregunta qué hubiera dicho JLo si se hubiera sumado al show del Super Bowl

Gloria Estefan, quien rechazó una oferta para actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2020, respondió el martes a la opinión de Jennifer López, de que encabezar el evento junto a Shakira era “la peor idea del mundo”.

En el último episodio de “Watch What Happens Live”, el presentador Andy Cohen le preguntó al veterano actor y músico qué pensaba sobre el documental “Halftime” de López, que se estrenó a principios de este mes en Netflix.

En la película, la cantante de “Let’s Get Loud”, lamenta la breve cantidad de tiempo que se les asignó a ella y a Shakira por su actuación compartida en el medio tiempo.

“Obviamente, todavía no he visto el documental, pero he oído hablar de él”, le dijo Estefan a Cohen.

“Este es el resultado final: tienes muy poco tiempo. Tienes como 12 minutos o algo así para hacer que las cosas entren y salgan del set. Entonces, ¿podrías hacerlo con una persona? Sí. Pero creo que querían lanzar un gran espectáculo latino y de Miami… y trataron de agrupar tanto como fuera posible, y lo lograron. Fue un espectáculo asombroso”.

La estrella de “El padre de la novia”, también explicó su decisión de no unirse a López y Shakira en el escenario, a pesar de que se le pidió que participara. Otros artistas que hicieron cameos durante el programa de medio tiempo fueron Bad Bunny, J Balvin y la hija de López, Emme.

«¿Imagina lo que habría dicho J. Lo si yo hubiera sido un tercero?” Estefan reflexionó, bromeando que ella “literalmente hubiera salido” y cantado solo la letra de apertura de su gran éxito, “Conga” – “Vamos, sacude tu cuerpo” – antes de que terminara su tiempo en el escenario.

“Es su momento”, continuó. “He hecho un par de Super Bowls. No quería ponerme a dieta en diciembre”.

L.A. Times