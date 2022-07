Farruko no quería recibir el Premio Juventud por “Pepas” porque no está “orgulloso” de la canción

Santo Domingo:- Farruko no está orgulloso de su canción “Pepas”, la cual contiene letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas. Debido a esto, el artista no quería recibir la estatuilla que se ganó en Premios Juventud por este tema.

“Antes me emocionaba y trabajaba para ser reconocido hoy me gane un @premiosjuventud con pepas y realmente no quería ni cogerlo por q no me siento orgulloso de eso”, dijo el artista puertorriqueño en su Instagram momento después de alzarse como ganador en la categoría Track Viral Del Año.

Sin embargo, decidió recogerlo porque es “la excusa de Dios para trabajar con su ego”.

“Seguimos luchando todos los días es una prueba nueva muchos no entenderán por q no están en mis zapatos donde quiera que me pare voy a usar mi plataforma para decirles que Dios los ama y que se acerquen más a el no esta buscando santos por q no lo somos, pero al menos intentemos ser mejores seres humanos con nuestros actos yo no soy quien, pero lo intento cada día”, expresó Farruko.

El cantante, quien pasó de letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas a mensajes de reflexión y espiritualidad, también resultó ganador por el tema “El Incomprendido” junto a Víctor Cárdenas & DJ Adoni en la categoría La Mezcla Perfecta.

Hace unos meses Farruko sorprendió a sus seguidores al convertirse al cristianismo y enviando mensajes de la palabra de Dios en sus conciertos.

Según el portal Más Vip, esta nueva perspectiva del cantante ha sido notoria luego de la muerte de su amigo “El Indio”, donde decía: “Espero levantarme y verte de nuevo Dios mío, dime que no es cierto arrancar el año sin ti mi bro, tengo el alma partida en mil pedazos”.

Además, en otras publicaciones agradeció a Dios por la misericordia que ha tenido con él para restaurar su vida y cambiarlo para bien.