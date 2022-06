Ed Sheeran recibió $ 1.1 millones en costos legales tras ganar demanda por plagio

La estrella británica Ed Sheeran, recibió una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales, tras ganar una batalla legal contra unos compositores que lo acusaron de plagio.

Sheeran y sus dos coautores, Steve McCutcheon y Johnny McDaid, estuvieron enfrascados en una batalla legal durante años con Sami Chokri y Ross O’Donoghue, un par de compositores que afirmaron que el megaéxito de 2017 robó su canción “Oh Why .”

El martes, un juez desestimó el intento de Chokri y O’Donoghue de que Sheeran y su equipo paguen sus propios costos legales, argumentando que no proporcionaron documentos y “demostraron ‘incomodidad y opacidad’”, según la BBC.

“Considero adecuado que el éxito de los demandantes se refleje en una orden de pago de sus costas por parte de los demandados, sin reducción salvo la que se haga como parte del proceso de valoración detallada”, dijo el juez, quien habría otorgado el trío un pago provisional de £916,200, lo que equivale a alrededor de $1,12 millones.

Sheeran, de 31 años, ganó su demanda en abril, y un juez dictaminó que “ni de forma deliberada ni inconsciente copió” “Oh Why” mientras escribía “Shape of You”.

La victoria se produjo después de una prueba de 11 días en marzo, durante la cual el ganador del Grammy testificó que a menudo comparte el crédito con artistas menos conocidos, y agregó al equipo detrás de “No Scrubs” de TLC a los créditos de escritura de “Shape of You” después de su liberación.

Según los informes, también cantó “Feeling Good” de Nina Simone y “No Diggity” de Blackstreet para demostrar que la melodía que fue acusado de robar es bastante común en la música pop.

Desde que ganó el caso, Sheeran ha hablado abiertamente sobre problemas y demandas similares, que él cree que son “realmente perjudiciales” para la industria de la composición de canciones.

“Siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se hace un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales, incluso si no hay base para un reclamo”, dijo.

“Es realmente dañino para la industria de la composición de canciones. Hay un número limitado de notas y muy pocos acordes utilizados en la música pop. Es probable que ocurra una coincidencia si se lanzan 60,000 canciones todos los días en Spotify”.

Continuó diciendo que “No quiero quitarle nada al dolor y las heridas sufridas por ambos lados de este caso, pero solo quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación. Soy un ser humano, soy padre, soy esposo, soy hijo.. Las demandas no son una experiencia agradable, y espero que este fallo, signifique que en el futuro, afirmaciones sin fundamento como esta se puedan evitar. Esto realmente tiene que terminar”.