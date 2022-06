Carmen Elena presentará concierto “Girando al sol” en Santo Domingo

“No quiero que mi desarrollo en España me haga ausente ante tantas personas que me brindan su apoyo incondicional en mi República Dominicana. Con este concierto y mi proyecto en general sueño con poder conectar con muchas personas, aprender de cada artista que me acompañe, cantar lo que siente mi corazón y darle voz a quien no la tiene. Llevando siempre un mensaje de igualdad, amor e inspiración”, expresó la artista.

El concierto que lleva por título “Girando al sol”, contará con la dirección musical de Eduardo Jiménez, acompañado de excelentes músicos dominicanos, para interpretar un selecto repertorio que pondrá en escena lo mejor de Carmen Elena.

Al inicio de este año estrenó “Ya te olvidé”, canción de su autoría, que tuvo el privilegio de trabajar junto a Eduardo Jiménez y el productor Les Bueno. Donde expresa varios sentimientos experimentados tras una ruptura, lo que para ser exactos, según la autora, es el reflejo del resentimiento que sufre una persona cuando es engañada y manipulada, pero que a su vez se le hace complicado dejar a alguien que se ama, aunque haya hecho daño, te hace renacer y volver a empezar.

Las boletas para el concierto están a la venta en Uepa Tickets, tiendas CCN, Supermercados Nacional y Jumbo. Para más información sobre este evento estar atentos a las redes sociales de la artista @carmenelenard. ¡Y no olviden que la cita es el 1 de Julio, 8PM en Hard Rock Café de Blue Mall para toda la familia!