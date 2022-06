Camilo y Alejandro Sanz conjugan el amor en la colaboración «Nasa»

Hace 15 años, cuando apenas era un niño de 13 años, Camilo interpretó el icónico tema que lanzó a la popularidad al cantante español Alejandro Sanz, “Corazón Partío”, pero ese no fue el único al que le dio voz, también entonó “Cuando nadie me vé”, ante las pantallas de la televisión colombiana.

Era 2007 y con una voz muy tierna, Camilo formaba parte de la competencia Factor X edición Colombia y desde entonces comenzó a mostrar su gran talento vocal y sus facultades escenicas.

“Y me encanta que no lo hayas visto. Amo eso”, se ve a Camilo diciéndole a Sanz en un post que publicó en su cuenta de Instagram con más de 27 millones de seguidores, tras colaborar con el artista español, 15 años después de interpretar uno de sus temas.

Mientras el ganador de cinco Latín Grammys le muestra los videos a Sanz en el que sale interpretando dos de las canciones más populares de la estrella española, el joven cantante sorprende al decir, “Me da vergüenza pero, sabes qué, no me importa”, mientras que Sanz le dice que eso no es motivo de vergüenza alguna.

Al escuchar la reacción de Sanz, el exitoso cantante colombiano le aclara que no es “vergüenza” realmente lo que siente, sino pudor.

“Me da pudor y te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es como un círculo que se completa. Y siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace 15 años, se cumpla así. Y tener una canción juntos para mí significa muchísimo hermano. Te quiero”, dice Camilo en el video.

Sanz conoció a Camilo, por primera vez en persona, cuando asistió junto a su familia al concierto del joven colombiano en Madrid como parte de la gira “Mis Manos Tour”, que recorrió varias plazas de Europa.

En ese entonces, el cantante de éxitos como “Mi persona favorita”, “No es lo mismo” y “Quisiera ser” visitó a Camilo tras bastidores y no lo hizo solo sino junto a su familia para verlo en concierto.

“Nasa” es el título de este tema que logra reunir las voces de Camilo y Sanz, cuyo video fue grabado a las orillas del mar en el vecindario turistico de Cap Cana de La República Dominicana, país en el que la familia de su esposa Evaluna convive desde hace muchos años, entre Miami y Dominicana, con los miembros de la Dinastía Montaner.

Esta balada rítmica del género pop, habla de la incertidumbre que se tiene sobre lo que pueda pasar en una relación que apenas comienza y que, de alguna forma, se siente temor de que se pueda ver afectada por conflictos del pasado o por inseguridades que no se han superado.

Lo interesante es que todo el concepto parte desde la perspectiva, metafóricamente hablando, del privilegio o capacidad que tiene la Nasa de poder observar desde arriba todo lo que vivimos, algo que no lo podemos hacer los ciudadanos comunes, algo que equivocamente nos llena de angustia, de inseguridades y temores y que a veces queremos borrar, pero sin éxito, parte de nuestro pasado.

“La Nasa tiene cámaras girando en el espacio y se la pasan dia y noche viendo de arriba para abajo. Estoy apunto de llamarles a pedirles trabajo para ver si me relajo”, reza parte de la letra de este tema.