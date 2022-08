¿Beneficios de tener sexo casual?

Santo Domingo:- El sexo casual es una práctica sexual entre dos personas adultas, que tienen un encuentro de una noche o más según explica expertos.

Tener sexo casual es una práctica que tiene muchos nombres pero que al final los involucrados deciden reglas y modos de acordar sus encuentros sexuales.

¿Qué tomar en cuenta antes de hacerlo?

tener sexo de forma casual es necesario verificar como están tus emociones, tu salud, que tan responsable eres de tus actos, tener claro lo que buscar, quieres y deseas y planificación. Dentro de sus recomendaciones están las siguientes:

1. Deja el egoísmo sexual: No se trata solo de ti, sino también de la persona con la que estas decidiendo compartir tu sexualidad. Pregunta, sugiere y valora los deseos del otro.

2. Sé sincero/a: La idea es que nadie salga lastimado, evita promesas falsas, dialoga tus intenciones, sé honesto siempre, pon los puntos claros de forma en que ambos salgan ganando.

3. Cuídate: No temas en hacer las preguntas correspondientes, por ejemplo (te harías pruebas de ITS, que piensas del aborto, qué pasaría si, etc).

Alison explica que al compartir tu sexualidad de forma casual puedes expandir, descubrir, experimentar y liberar tu sexualidad. Además, puedes tener relaciones sanas y sinceras, libres de abuso, donde no sea necesario el chantaje para lograr tener sexo contigo ya que existe sinceridad.

“También serás una persona que sabe lo que quiere y tener el control de tu sexualidad, decidir y retirarte a tiempo porque te valoras”.

Para ella con estas acciones se reducen los embarazos no deseados, se evitan las personas ilusionadas y confundidas. “No es juego, es una cuestión de saber quién sí y quién no”.

¿Qué se busca?