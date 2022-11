Yankees ofrecen un contrato récord a Aaron Judge

MLB:- A este punto, ya todos saben que Aaron Judge rechazó una oferta para una extensión de contrato por siete años y US$213.5 millones de los Yankees en marzo. Ahora, el cañonero está a las puertas de un pacto más grande, luego de una histórica campaña que lo hizo merecedor del Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Efectivamente, los Yankees han aumentado su oferta original para intentar retener a la cara de su equipo en la actualidad. De acuerdo a un informe de Jeff Passan, de ESPN (se requiere suscripción), Nueva York le ha ofrecido a Judge un contrato “en territorio de los ocho años y US$300 millones, que pudiera incrementar, de acuerdo a cuán lejos quiera llegar San Francisco el otro equipo en la puja”.

Un pacto de ocho años y US$300 millones representaría un valor promedio anual de US$37.5 millones, lo que lo convertiría en el jugador de posición mejor pagado del deporte. Mike Trout tiene el récord actual, con US$35.5 millones.

“A lo largo de la industria, la expectativa es que Judge renueve, pero vale recordar que la última vez que el agente libre mejor pagado de un invierno se mantuvo en el mismo equipo fue el cubano Yoenis Céspedes con los Mets en el 2016”, escribió Passan. “Antes de eso, había sido Matt Holliday en el 2009”.

Sin importar si Judge acuerda o no con los Yankees, Gigantes u otro club, se espera que Judge tome su decisión antes del comienzo de las Reuniones Invernales, que comienzan el 7 de diciembre, según Jon Paul Morosi, de MLB.com.

“Para mí, Judge se decidirá entre los Yankees y Gigantes”, dijo Morosi. “Creo que el mercado se ha despejado y el hecho de que hay dos equipos lo ayudará a decidir para el final de la próxima semana. Siempre he creído que para el final de las Reuniones Invernales ya habrá firmado y no he escuchado nada en estos días que indique que irá más allá”.