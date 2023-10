Un médico descubre la ‘aterradora’ razón por la que una mujer oía ruidos en su oreja

Agencias:- Una mujer de 64 años de Taiwán decidió ir a una clínica después de estar oyendo durante cuatro días ruidos extraños en su oreja. En el centro médico, el otorrinolaringólogo que la atendió descubrió la escalofriante causa de los incesantes ruidos que solo la paciente oía, aunque no se trataba de nada peligroso para su salud, informa la publicación New England Journal of Medicine.

En un primer momento, la mujer oía sonidos de golpes, chasquidos y crujidos que le provocaban insomnio, ya que se despertaba continuamente. Asimismo, con frecuencia le parecía que dentro de su canal auditivo se movía algo. La mujer no podía aguantar más esas molestias y visitó al especialista de un hospital en la ciudad de Tainan, que al realizar el examen médico del órgano entendió la razón de tal incomodidad: dentro había una pequeña araña junto con su exoesqueleto expulsado.

Al parecer, el pequeño animal eligió la oreja de la mujer comorefugio para cambiar la cáscara quitinosa en una fase de su crecimiento. La araña y sus restos fueron extraídos desde el conducto auditivo sin complicaciones.