“Thor 5″ sin Taika Waititi: todo lo que se sabe de la próxima película de Marvel

Agencias:- El aclamado director Taika Waititi, conocido por su trabajo en la franquicia de Thor, ha confirmado que no estará al frente de una hipotética quinta entrega de la saga. En una entrevista con Inverse, Waititi reveló que, aunque ha escuchado que el actor Chris Hemsworth y Marvel están en conversaciones para realizar otra secuela del dios del trueno, él mismo ha decidido tomar un descanso de la franquicia y de todo lo que conlleva asumir la dirección de una película del UCM.

“Es un proceso muy agotador trabajar en estas películas durante dos años y medio de manera ininterrumpida”, explicó Waititi. Esta decisión marca un cambio significativo en la dirección de la franquicia, después de que Waititi dirigiera Thor:

Ragnarok y Thor: Love and Thunder, largometrajes que dejaron una marca profunda en el tono del personaje principal y de la saga, inclinándose más hacia la comedia y dejando atrás la seriedad que tiene el hijo de Odín en los cómics.

De momento, Hemsworth tampoco ha hecho ninguna declaración sobre su participación en una quinta parte de la saga. Sin embargo, previamente, el actor se mostró positivo frente a retomar su papel para concluir su historia de una vez por todas. “Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa?”, declaró el australiano para Vanity Fair en 2022.

Cabe resaltar que Marvel Studios tampoco ha hecho oficial el desarrollo de una quinta entrega, por lo que, como afirma Waititi, solo “ha escuchado” sobre posibles pláticas entre Hemsworth y el estudio de superhéroes, mas no le han confirmado nada en concreto. Es más, luego del fracaso de The Marvels, es posible que Kevin Feige se la piense dos veces antes de aprobar otra entrega del dios del trueno.

Taika Waititi se aleja de Marvel

Por ahora, lejos de Marvel, Waititi se encuentra promocionando su nueva película, El peor equipo del mundo, una comedia deportiva que muestra su habilidad para contar historias con humor y sensibilidad. Este proyecto marca un cambio de ritmo para Waititi, alejándose del género de superhéroes para explorar nuevas narrativas.

Asimismo, Taika también se embarcará en la dirección de la adaptación cinematográfica de Klara y el Sol, una novela del escritor japonés Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel. Este proyecto representa un desafío interesante para Waititi, ya que se adentra en un género de ciencia ficción distópica, mostrando su versatilidad como director.

Y por si lo anterior fuese poco, otra dirección creativa para Waititi será la adaptación del cómic El Incal, del chileno Alejandro Jodorowsky. Este proyecto sugiere un enfoque más artístico y posiblemente experimental, alineándose con el estilo único y visionario de Jodorowsky. Además, Waititi tiene en su agenda la adaptación en acción real de Akira, el clásico anime de 1988 de Katsuhiro Otomo.

Por último, el ganador del Oscar por JoJo Rabbit, también se encuentra en el desarrollo de su propia película de Star Wars. “Tengo una muy buena idea”, confesó Waititi a The Hollywood Reporter a inicios de este año. “Es algo que ocurre con todas las películas y es la parte intermedia. Uno se pregunta: ‘¿Qué va a pasar?’ Y luego miras todas esas películas de la saga, que son tan geniales y piensas: ‘Bueno, supongo que no pueden enfrentarse a un contrabandista con un compañero extraterrestre’”, señaló.