Se revela la causa de la muerte del músico Shane MacGowan

El mundo de la música continúa de luto por la muerte de Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues y artista detrás de éxitos como «Fairytale of New York» y «The Old Main Drag».

Su familia anunció su fallecimiento el pasado 30 de noviembre, pero no se dieron detalles sobre las causas de su muerte. Según su esposa, Victoria Mary Clarke, quien se puso en contacto con The New York Times, MacGowan murió a causa de una severa neumonía.

MacGowan había luchado contra problemas de salud durante muchos años, incluyendo frecuentes episodios de neumonía que lo llevaron a ser hospitalizado varias veces en 2023. Además, en la víspera de Año Nuevo, reveló que le habían diagnosticado encefalitis, un trastorno inflamatorio cerebral poco común pero grave. A pesar de recibir cuidados en el Hospital St Vincent’s de Dublín, su estado de salud empeoró.

Victoria compartió una foto con MacGowan a principios de noviembre, donde se les veía besándose en la cama del hospital, a pesar de la debilidad evidente del músico. En ese momento, expresó su temor a perderlo.

«Cuando amas profundamente, te enfrentas a miedos aterradores de pérdida que parecen insuperables. Es en estos momentos cuando tienes la oportunidad de expandir tu conciencia y descubrir más sobre ti mismo y tu conexión con la persona que amas», reflexionó Clarke en sus redes sociales.