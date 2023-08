Rochy RD triunfa en el Palacio de los Deportes

Santo Domingo.- Rochy alcanzó un nuevo nivel en su carrera musical, el exponente urbano pudo vencer el gran escenario del Palacio de los Deportes cuando miles de seguidores a pesar de las inclemencias del clima de esa tarde del sábado logró la meta de que el “Team Wawawa” pudiera disfrutar de esta exitosa hazaña.

No importó que las intensas lluvias desbordaron las calles en importantes zonas del Distrito Nacional y Santo Domingo, el público se mantuvo al pie del volcán y presenciar la erupción musical de Rochy en su primera gran prueba, en una producción general de Eduardo Durán y su empresa ED Live, y la producción artística de Josell Hernández.

Diferentes personalidades hicieron acto de presencia desde tempranas horas, así como cientos de seguidores que esperaron que las luces finalmente se apagaran y se iniciara la gran noche de la música urbana, donde pasada las 11:06 de la noche Mariachi Budda dio la bienvenida y en un pequeño introductorio dio la bienvenida a Aderly Ramírez Oviedo nombre de pila del popular intérprete.

Grandes pantallas adornaban un escenario que brilló además del equipo del artista, quien contó con un traductor de lengua de señas, además de un gran grupo de bailarines que dieron vistosidad a la propuesta de más de 25 temas que fueron seleccionados para la noche.

Así como el apoyo de sus colegas que dieron el toque a esta sorprendente puesta en escena. Con éxitos como “Mi contacto”, “Rumba”, “Opa opa”, “Coopera con los federicos”, “Uva bombon” y “Tienen miedo” en una participación especial junto a Nene La Amenazzy, formaron parte de los primeros temas que despertaron la algarabía del público.

“Primero, gracias a Dios que me permite estar aquí hoy, y luego a ustedes que vinieron a apoyar mi carrera”, expresó un Rochy, evidentemente emocionado. “Cuanto peluche”, “Capotillo” y “Se tiró el Coba”, marcaron el final del concierto.

Invitado

Repertorio

Las emociones no se detuvieron, con los temas: “Que tu anda chuky”, “Ella no está en ti”, “Tu amiga”, “Como Nene con la Glock”, “Fiesta y calle”, “Illuminaty”, “Milloneta” y “Ella no es tuya”, en esta hizo su aparición Myke Towers.