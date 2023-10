Plan Social ofrece charlas y exámenes de Sonomamografías de manera gratuita

Santo Domingo:- Practicarse los exámenes de detección temprana permite a los médicos detectar de forma temprana cualquier situación anormal en las mamas y poder tratarlo a tiempo, así lo aseguran especialistas y facilitadores que mantienen una jornada de prevención en el Centro Médico Comunitario que funciona en la sede central del Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La acción forma parte de las actividades que se realizan en el mes rosa dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama, indicó la doctora Yadira Henríquez, directora de esta institución.

“Además de estas jornadas de concientización, en nuestra Unidad Médica, estamos practicando exámenes de Sonomamografías de manera gratuita, un procedimiento no invasivo que se utiliza para evaluar toda esa parte de cuerpo. La detección temprana no solo salva vidas, también protege sueños, abrazos y momentos valiosos”. Indicó Yadira.

Massiel Jiménez, es una joven sobreviviente de cáncer de mama que comparte su experiencia, insiste en que las féminas deben tener como una de sus rutina practicarse sus exámenes en cada chequeo médico.

“Yo no quiero que nadie pase por esto, esta es una enfermedad terrible, ya luego que uno pasa por eso, uno quiere ayudar a los demás para que no les pase, porque por un anuncio de televisión a mí me embargó esa inquietud de un examen”. Sostuvo con voz entre cortada Massiel, quien actualmente se desempeña como Odontóloga en el Plan Social.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé que una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual, durante este mes se promueven campañas para aumentar la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad.

El cáncer de mama además de presentarse en las mujeres, también puede afectar a los hombres.