Omega “El fuerte” encendió oficialmente la Navidad en Jet Set Club

Santa Domingo:- Con un repertorio cargado de sus más grandes éxitos, el cantante Omega “El fuerte”, ofreció un concierto sin desperdicios en Jet Set Club, abriendo oficialmente la Navidad en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Con “Chambonea”, “Llegó el real”, “Si no me amas”, “Melina”, “Día de suerte”, “Tú no ta’ pa’ mi”, “Alante alante”, Omega encendió al público que no paró de cantar y bailar su mambo violento.

Con una gran interpretación de sus temas, el cantautor demostró porque es el líder del llamado merengue de calle en este concierto donde brilló no solo el cantante, sino la afinada orquesta que se lució en cada canción.

Con un repertorio de más de dos horas y 20 minutos, el público apoyó masivamente al carismático artista que éxito tras éxito hizo suyo el escenario del emblemático escenario de la discoteca.

Omega, aprovechó para agradecer el apoyo que le ha dado el empresario Antonio Espaillat por darle la primera oportunidad de presentarse en la casa de las grandes estrellas y pidió un fuerte aplauso para el CEO de Jet Set.