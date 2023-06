Manny Manuel pide disculpas por no poder actuar en Naranjito

Santo Domingo:– Luego de que el alcalde Orlando Vélez Chevres cancelara la presentación de Manny Manuel la noche del pasado domingo en el Festival del Fricasé en Naranjito por no encontrarse “en condiciones óptimas para cantar”, el merenguero llamó al promotor del evento, Orlando Rivera Ortega, para disculparse por lo sucedido.

“Esta mañana me llamó, me pidió disculpas y a través de su agente de contrataciones, Jay Lugo, se comprometió a llevar un espectáculo gratis al pueblo de Naranjito”, explicó Rivera Ortega, presidente de Oro Entertaiment. a El Nuevo Día.

El medio puertorriqueño reseña que productor público indicó: “Esta misma semana le vamos a poner fecha y a anunciarlo al pueblo de Naranjito”.

Según explicó el empresario, Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del cantante de 50 año, estaba “abochornado, triste, preocupado y asustado con la situación”. “La preocupación no era tanto por un tema legal, sino más bien de su imagen. Porque él llevaba un año y pico haciendo todos esos ‘shows’ brutales, llenando las plazas y le iba súper bien. No quiere que se le vaya a caer las presentaciones que tiene en el futuro”.

Rivera Ortega agregó que él fue quien le recomendó al alcalde no dejar que «El Rey de Corazones» subiera a la tarima para proteger la imagen del artista.

“Si me preguntas, a lo mejor él pudo haber cantado, pero yo soy bien estricto con mis cosas y yo no quería presentar un espectáculo a un 75 o un 80%, sino al 100%. No era que estaba grave, pero no estaba al 100%.”, añadió el promotor.

Incidente en Naranjito

En un video que circula en redes sociales, Ortiz Chevres se ve sobre el escenario diciendo: «Yo lamento tener que decir que las condiciones en la que llegó ese gran ser humano que tiene un talento enorme, pero que requiere la ayuda y la oración, Manny Manuel no podía pararse en esas condiciones aquí a cantar frente a este público».

El síndico también manifestó que le desea lo mejor a Manny Manuel y le recomendó que buscara ayuda.